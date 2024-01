A javítóintézetek horror-kölülményei között élő magyar gyerekeknek a nyelvi jogait sem biztosítják

A rendszer szolgái

Az oktatásügyi minisztérium honlapja alapján a javítóintézetek célja, hogy a magatartási problémával küzdő gyerekeket „átnevelje” oly módon, hogy az intézetekből kikerülve problémamentesen beépülhessenek a társadalomba. A gyermek efféle reedukációs központba való áthelyezését kezdeményezheti akár maga a szülő vagy törvényes képviselő is, de ezt általában a szociális munkások vagy az iskolák szokták javasolni. Sok esetben a gyermekotthonokból is kérik a problémás fiatalkorúak áthelyezését a javítóintézetekbe. A jogi eljárás során a bíróság határoz arról, reedukációs központba kerüljön-e az adott gyerek. Fiala-Butora szerint a nemzetközi jog szempontjából a javítóintézetbe való áthelyezés szinte soha nem jó megoldás. Az emberjogi szakértő arról beszélt, szinte mindig jobbnak bizonyul az a módszer, ha a nevelési támogatásra szoruló gyerek a saját lakókörnyezetében kapja meg a szükséges segítséget. A gyerekek rutinszerűen kerülnek be az intézményekbe és már a jogi eljárás során is gyakran sérülnek a jogaik, hiszen senki nem képviseli őket. Onnantól kezdve pedig, hogy bekerülnek egy adott intézetbe, gyakorlatilag teljesen az intézmény rendelkezik felettük, gyakran önkényes hatalmat gyakorolva, ami ellen a gyerekeknek nincs lehetőségük védekezni.

Ki kerül intézetbe?

A reedukációs központokba sok esetben nagyon gyenge szociális háttérrel rendelkező gyerekek kerülnek be. Nagy számban jutnak iskolakerülés miatt az intézetekbe, de előfordul, hogy a kiskorúakat akár valamilyen súlyosabb törvénysértés miatt helyezik el oda. Bizonyos központok azonban olyan részlegekkel is rendelkeznek, ahová rendszeresen fiatalkorú anyákat helyeznek el a gyermekeikkel együtt. Az egyik központ anonimitást kérő igazgatója szerint az intézetében található legtöbb gyerek rendelkezik valamilyen típusú mentális betegséggel, ami közrejátszott a szabálysértés elkövetésében. Akadnak olyanok is, akik lopás, erőszak vagy gyilkosság miatt kerültek a javítóintézetekbe. Tehát az úgynevezett gyermekotthonokkal szemben, ahová bármilyen gyereket befogadnak, akivel a szülők nem tudnak, vagy nem akarnak foglalkozni, a reedukációs központokba többnyire azok a súlyosabb esetek kerülnek, akik törvényszegést követtek el. A reedukációs központokban tartózkodó kiskorúak gyakran gyógyszeres kezelésben is részesülnek. Mivel a kiskorúak nem büntethetőek, ezért a reedukációs központokba kerülve a cél a kiskorúak átnevelése és a társadalomba való újbóli beilleszkedésük megkönnyítése. Számos üzemmódú intézet van, a teljesen zárt intézettől a nyitottig. Az intézetek feladatkörébe tartozik a gyerekek oktatása is. Fiala-Butora azonban rámutatott, az intézetekbe gyakran egy helyen vannak azok a gyerekek, akik iskolakerülés miatt kerültek be és azok, akik mondjuk gyilkosságot követtek el. Az ügyészség jelentésében például találhatunk egy olyan korábbi példát, amikor a tornaljai intézet egyik fiatalkorú lakója az intézet falai között megerőszakolt három másik fiatalkorú fiút. Az erőszaktevőt azóta elítélték. Fiala-Butora is egyetért azzal, miszerint ezek a javítóintézetek a rendszert szolgálják, hiszen biztosítják azt a kényelmet, hogy elzárják a társadalom problémás alanyait. Jelenleg majdnem 400 fiatalkorú tartózkodik országszerte a reedukációs központokban.