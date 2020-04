A járáshatárokon mindenkit ellenőriznek, kérdőívet kell kitölteni

Az ellenőrzések során fel kell mutatni a személyi igazolványt, valamint igazolni kell az utazás célját is, például egy munkaszerződéssel, egy munkáltató által kiállított igazolással, halaszthatatlan vállalkozói tevékenységet vagy megrendelt munkavégzést igazoló okmánnyal, gyermekfelügyeleti ügyben hozott bírósági határozattal, illetve bevásárlás esetén a számlával. Amennyiben az állampolgárok igazolni tudják az utazásuk célját, a rendőrök nem fogják feltartóztatni őket. Ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy minden járáshatáron ellenőrizni fognak, így aki több járáson is át akar haladni, többszörös ellenőrzéssel kell számolnia. A kijárási korlátozás és a közúti ellenőrzések miatt torlódások alakulhatnak ki.

A kijárási korlátozás idején csak kivételes esetekben lehet átmenni az egyik járásból a másikba. Ilyen például, ha valaki munkavégzés céljából utazik, vagy ha halaszthatatlan orvosi vizsgálatra megy – ilyen esetben kísérőt is vihet magával –, illetve ha egy közeli hozzátartozója temetésére akar eljutni.

A járások, illetve Pozsony és Kassa határain belül a kijárási korlátozás idején bevásárlás, kutyasétáltatás, tankolás, a rokonokról való gondoskodás vagy a szomszédok megsegítése, illetve természetjárás céljából lehet csak elhagyni az otthonunkat.

A rendőrség felszólított mindenkit, aki elhagyja a lakhelyét, hogy vigye magával a személyi igazolványát. A járásokon belül is ellenőrzésekre kell számítani a nyilvános helyeken, hogy felkutassák azokat, akik másik járásból érkeztek. Szigorúan ellenőrizni fogják a rendkívüli óvintézkedések és a kötelező karantén betartását is. A karantén megtörése esetén 1659 eurós bírság szabható ki. Ha valaki nem hord védőmaszkot, akár 1000 euróra is megbüntethetik.

„Ha egy állampolgárt hazugságon kapnak, a mozgását utólag is le tudják majd nyomozni a Soitron fedélzeti kamerák által készített videofelvételek segítségével, így a büntetést nem kerülheti el” – figyelmeztet a rendőrség. A rendőrök a helyszínen minden esetet külön-külön fognak megítélni, az utasításaik kötelező érvényűek. A kamionokra a korlátozás nem vonatkozik.

A kijárási korlátozással a kormány az új típusú koronavírus terjedése miatt kialakult válsághelyzetre reagál.