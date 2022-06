A Hlas, az ĽSNS és a Republika jelöltjeit is kész támogatni a Sme rodina

A Sme rodina nem zárja ki sem a Hlasszal, sem más parlamenten kívüli vagy parlamenti ellenzéki párttal az együttműködést az őszi önkormányzati választások előtt – jelentette ki Boris Kollár, a párt elnöke. Szerinte az is előfordulhat, hogy egyes helyeken az ĽSNS-szel vagy a Republika párttal kötnek együttműködési szerződést.

„Önkormányzati szinten nincs problémánk egyetlen ellenzéki vagy parlamenten kívüli párttal sem, ha tisztességes jelöltről van szó, akkor közösen kampányolhatunk” – mondta Kollár hétfői sajtótájékoztatóján.

A házelnök azt javasolja a párt szervezeteinek, hogy kössenek együttműködési szerződést a Hlasszal, és nem zárta ki az ĽSNS vagy a Republika jelöltjeinek támogatását sem. „Az efféle politikát hagyjuk a parlamentre, de lent, vidéken az emberekről szól a dolog. Ezek olyan jelöltek, akiket az emberek választanak, bíznak bennük és képviselni fogják őket” – magyarázta.

A jövőt illetően azt mondta, a Hlas nélkül nem lehet majd kormányt alakítani. „Aki egy kicsit is józanul nézi a dolgokat, annak muszáj felfognia, hogy a mostani kormánypártok esetleg más, most parlamenten kívüli pártokkal együtt sem tudnak kormányt alakítani a Hlas nélkül” – jelentette ki Kollár. „Nagyon nevetséges elképzelés eljátszani most azt, hogy a Hlas nekünk büdös. A Hlas nélkül aligha fog menni” – tette hozzá.

A helyi önkormányzati választások és a megyei választások egy napon, október 29-én lesznek, a házelnök hétfőn hirdette ki az időpontot.