A Híd újra tárgyalni hívta az MKP-t

A Híd ma kora este egy sajtónyilatkozatban azt közölte, ismét tárgyalni hívják az MKP-t. Ezt azzal indokolták, hogy korábban a párt Országos Tanácsa az MKP-val való koalícióra, és a koalícióról szóló tárgyalásokon megfogalmazott feltételekre mondott nemet. A közlemény idézi Bugárt, aki a pártja döntését a következőképpen indokolta:

„A múlt heti Összefogással való találkozó során megértettem, hogy az, amit ezek a fiatalemberek kínálnak, nem összefogás, hanem bomlasztás. Ha így folytatjuk, a szlovákiai magyarság politikai képviselet nélkül marad.”

A Híd és az Összefogás vezetésének múlt heti tárgyalásán a mozgalom az együttműködési feltételeinek listája mellett azt is közölte a párttal, hogy mely hidas politikusokat nem látja szívesen egy közös jelöltlistán. A Híd ezt követően elutasította az Összefogás ajánlatát, majd pedig tárgyalni hívta az MKP-t.

Az MKP nem zárkózik el

Az MKP a tárgyalások újraindításának hírére egy közleményben azt írta továbbra is a korrekt és kiegyensúlyozott partneri viszony megteremtésében érdekelt, legyen az két, vagy többpólusú. „Az MKP számára egyértelmű és elsődleges cél a magyar egység megteremtése” – fogalmaz a közlemény.



A párt nyilatkozata emlékeztet arra, hogy a nyáron ők javasolták egy választási párt létrehozását. Ezt a megoldást azonban a Híd és az MKP közös tárgyalásain elvetették.

„Most viszont úgy tűnik, hogy a Híd párt átértékelte korábbi álláspontját, és hajlandó a választási párt létrehozásáról tárgyalni”

– fogalmaz az MKP mai nyilatkozata.

Úgy tudjuk a párt vezetése nyitott a Híddal való tárgyalásra. Az MKP pénteken tartja elnökségi ülését, valószínűleg itt döntenek a kérdésben.

A többiek tárgyalnak

Holnap délután a parlamenti választás előtti együttműködésről tárgyal a Simon Zsolt vezette Magyar Fórum, az MKP, az Összefogás mozgalom, de az Új Egység mozgalom, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala, a Csemadok és a Via Nova képviselői is meghívót kaptak. Az egyeztetés annak a tárgyalássorozatnak a következő állomása, amelyet első alkalommal szeptember 26-án, az MKP székházában tartottak és amelyre a Hidat nem hívták meg. Ezen a tárgyaláson az MKDSZ ugyan jelen volt, de jelezte, szóbeli megállapodást kötött a Híddal való együttműködésről, így a párt képviselői még az egyeztetés vége előtt távoztak. A második találkozót eredetileg múlt hétre tervezték, de aztán elhalasztották. Ez utóbbira kerül sor holnap, immáron az MKDSZ nélkül. A Hidat most sem hívták meg.