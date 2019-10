Az Összefogás nyilvánosságra hozta a feketelistáját

A kezdeményezés nyilvánosságra hozta azoknak a hidas politikusoknak a nevét, akiknek a közös listáról való lehagyását korábban feltételül szabta. Eszerint a listán Bastrnák Tibor parlamenti frakcióvezetőt a himnusz-botrány miatt, Jakab Elemér parlamenti képviselőt pedig a kétes valódiságú diplomája miatt nem látták volna szívesen. Egyben felszólították a Híd elnökét, Bugár Bélát, hogy hozzon személyes döntést a politikai jövőjéről. Ezzel arra utaltak, hogy a Híd elnöke korábban azt is felajánlotta, hogy ha a személye a magyar pártok együttműködésének akadálya, akkor hajlandó arra, hogy ne induljon a választáson.

Az alábbiakban az Összefogás mozgalom közleményét teljes terjedelmében olvashatják:

"A Híd elutasította a magyar-magyar együttműködést





Tudomásul vettük a Híd elnökségének tegnapi döntését, mellyel nemet mondott a magyar-magyar együttműködésre. Sajnáljunk, hogy őszinte kínálatunk süket fülekre talált, mivel az elmúlt egy évben a választók számtalanszor megüzenték: külön indulva egyik párt sem lehet sikeres. A Híd döntésének értelmében magyar voksok tízezrei veszhetnek kárba – ebben a tekintetben a döntés ezek után a Híd eddigi szimpatizánsai kezében lesz. Az elutasító válasz fényében értetlenül állunk a párt aktuális felvetése előtt: egy elnökségi ülésen belül elutasítja a választási párt listáján való indulást és ugyanakkor arról értekezik, hogy mégis egy választási párt listáján indulna más pártokkal együtt.



Az Összefogás mozgalom a múlt pénteki tárgyaláson felajánlotta listáját a közös indulásra, valamint a részvételt a mozgalom struktúráiban, hogy minden résztvevő párt garanciákat kaphasson. Elmondtuk viszont azt is, hogy az együttműködés csak akkor lehet őszinte és sikeres, ha a közös magyar lista nem tartalmaz megosztó politikusokat. A pártoknak gesztusokat kell tenniük a választók irányába, a szavazókat nem lehet megvezetni és olyan listával kérni a bizalmukat, amellyel nem tudnak azonosulni.



A Hídnak három személy esetében jeleztük, hogy részvételük a közös listán akadályokba ütközik. Bastrnák Tibort frakcióvezetőként teljes felelősség terheli a tavaszi himnuszbotrányért, amiért a mai napig nem vonták le a politikai felelősséget. Jakab Elemér pedig a mai napig nem tudta hitelt érdemlően bizonyítani, hogy ukrán diplomáját saját tudásával és szorgalmával szerezte – ehhez hasonló ügyben kellett távoznia a közelmúltban a magyar államfőnek vagy a román miniszterelnöknek és kellett volna távoznia Andrej Danko házelnöknek is. Az ő szereplésük egy választási listán a magyar választók megvezetését, a megújulás lehetőségének karikatúrává változtatását jelentené.



Emellett jeleztük a Híd elnökének, hogy a közös siker érdekében komoly személyes döntést kell hoznia, amire nyár végi nyilatkozatai alapján készen állt. Egy politikus sem helyezheti saját személyes érdekeit a magyar közösség és választói érdekei fölé. Az országos szinten és a magyar választók által is az egyik legelutasítottabb politikussá vált Bugár Bélától így nem kértünk mást, mint amit saját maga is felismert és vállalt augusztusban.



Az Összefogás tovább folytatja tárgyalásait azokkal a pártokkal és személyekkel, akik hisznek a magyar-magyar együttműködésben, közben pedig készíti programtéziseit."