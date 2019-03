A Google nyakára lépne az EU

Az EP-képviselőket sem a több ezer tüntető, sem az 5 millió tiltakozó aláírás nem hatotta meg, 348:274 arányban megszavazták azt az irányelvet, amely alapjaiban változtatja meg az európai szerzői jogok szabályozását. A tagállamoknak két évük van arra, hogy beemeljék jogrendjükbe a dokumentumot.

Több pénzt akarnak

A reform, mely közel három évig készült, elvben azt szolgálja, hogy az internetes vállalatok a jelenleginél többet fizessenek a felhasznált tartalmak után a művészeknek, a zenészeknek és a hírszolgáltatóknak. Így az olyan felületeknek, mint a YouTube-nak, a Google-nek, vagy a Facebooknak szűrnie kell, ha a felhasználóik jogvédett tartalmat, például zenét, képet, videót, szöveget szeretnének közzétenni. Mindezt akkor, ha a felhasználó nem rendelkezik az adott tartalomra vonatkozó licenccel. Ennek célja, hogy a tartalmak eredeti alkotói által készített változatok terjedjenek az interneten, ami a szellemi tulajdonhoz való jogukat védené. Az ilyen szűrők fejlesztésének költsége is az internetóriásokat terheli majd. Ennek ellenére a piaci pozíciójuk még erősödhet is. Az olyan cégek, mint az YouTube, vagy a Google ugyanis megválogathatják majd, kivel kötik meg az ilyen licencszerződést, így rajtuk múlik, hogy milyen zene, videó, kép, vagy szöveg kerül fel az internetre.

Ilyen szűrés bizonyos formában már most is létezik. A YouTube videómegosztó portálon az adott internetező aktuális tartózkodási országától függően bizonyos korlátozások érvényesek a jogvédett videók feltöltésére és fogyasztására. A YouTube és a Facebook hasonló módon már most is kiszűri az erőszakos vagy pornográf tartalmakat.

A héten elfogadott uniós intézkedés bírálói szerint a szabályozás legnagyobb nyertesei minden bizonnyal mégis pont a nagy kiadóvállalatok lehetnek. Ezek a cégek ugyanis meg tudják vásárolni az egyes tartalmakat, a tulajdonukban lévő anyagok feletti szorosabb ellenőrzés pedig több bevételhez juttatja őket, hiszen bárki más számára igen nehézzé válik az adott tartalom közzététele.

Korlátozott szabadság?

A keddi szavazás előtt szlovákiai EP-képviselők közül csak Richard Sulík (SaS) szólalt fel, aki szerint az intézkedés súlyosan korlátozná az internet szabadságát. Sulík ezért nemmel szavazott, akárcsak Monika Beňová (Smer), Branislav Škripek (KÚ) és Jana Žitňanská (Nova). Anna Záborská (KÚ) pedig tartózkodott.

Csáky Pál (MKP) és Nagy József (Híd) azonban igennel szavazott az unió új szerzői jogi szabályozásának tervezetére. Nagy szerint a szabályozás valóban a tartalmak előállítóinak kedvez, hozzátette, ez a nem tisztességes üzleti gyakorlatnak és a visszaéléseknek is gátat vet. Példaként azt említette, amikor internetes portálok más weboldalak szövegeit szinte szó szerint átveszik, így növelve a látogatottságukat. Nagy kiemelte, az újságírói etika szabályait is beemelték a dokumentumba. „Az olvasók és a fogyasztók nem fogják észrevenni, ha a gyakorlatban is érvényesül majd az irányelv” – mondta a Híd EP-képviselője.

Csáky nem tart attól, hogy az ilyen szabályozás korlátozná a véleménynyilvánítást, vagy szólásszabadságot. „A dolognak a lényege, hogy a szellemi termékeket ne lehessen korlátlanul és ingyenesen úgy közölni, hogy azok szerzői hátrányt szenvedjenek” – mondta az MKP EP-képviselője, és hozzátette, ha a szabályozást a későbbiekben mégis meg kellene változtatni, erre a következő uniós parlamenti ciklusban lesz lehetőség.

Tölgyes László médiaszakértő szerint első látásra valóban a tartalom alkotóit védi a dokumentum. Kiemelte azonban, hogy a szűrést a nagy internetes cégek automatizáltan végzik ma is. „Európában így 2021 után sok könyv, videó és zene elérhetetlenné válik” – mondta a szakértő, és hozzátette a szűrők ma még nem működnek tökéletesen, olyan tartalmakat is cenzúrázhatnak, amelyekkel nincs szerzői jogi probléma. Tölgyes azonban kiemelte, a fogyasztó elé kerülő tartalom ma is sok szűrőn megy keresztül, az erős piaci és kormányzati szereplők befolyása miatt. A szakértő szerint az intézkedés hatása az lehet majd, hogy a különböző államok által használt különböző szűrők miatt nagyon más tartalmak lesznek elérhetőek az egyes tagállamokban.