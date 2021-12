A gáz a drágulás ellenére is vonzóbb

Az AKO által megkérdezettek közül a legtöbben a gázfűtés egyszerűbb használatával indokolják a „hűségüket”, az emberek több mint kétharmada szerint azonban a gáz segíthet a klímacélok teljesítésében is, hiszen a használata jóval kevesebb szennyező anyaggal jár, mint például a szénfűtés. „Tény, hogy a gázfűtés esetében csaknem semmilyen szálló porral nem kell számolnunk, megkímélve így a lakosság egészségét. A szilárd tüzelőanyagokkal szemben azonban a szén-dioxid-kibocsátása is csaknem a felével alacsonyabb” – mondta el Richard Kvasňovský, a Szlovák Gáz- és Kőolajipari Szövetség (SPNZ) ügyvezető igazgatója. Szerinte a gázipar így Szlovákia klímaváltozással kapcsolatos vállalásainak a teljesítéséhez is hozzásegítheti az országot. „A felmérésünkben rákérdeztünk arra is, hogy a lakosság mit tart a legégetőbb környezetvédelmi problémának. A megkérdezettek 33 százaléka szerint ez a mindent ellepő hulladék, 23 százalékuk szerint az erdők fogyása, 22 százalékuk szerint a globális felmelegedés, 18 százalékuk szerint pedig a fűtés és közlekedés okozta légszennyezettség” – tette hozzá Václav Hřích, az AKO igazgatója. (mi, TASR)

Támogassa az ujszo.com -ot Úgy vagyunk az újságírással, mint a hivatásos zenészek: fellépünk naponta a „kőszínházban", elegáns ruhában a hűséges, bérletes közönségünk előtt, vagyis eljuttatjuk a postaládákba, árushelyekre nyomtatott napilapként a fizetős Új Szót. És mondhatjuk azt, hogy kiállunk a mélyen tisztelt publikum elé a korzón is, kicsit könnyedebben szórakoztatjuk, elgondolkodtatjuk a közönséget, érzelmeket kiváltva az erre járó tömegből. Ez az előadás pontosan olyan szenvedélyes, mint a kőszínházi fellépés, ugyanúgy sok munkával jár, mégis ingyenes. Ha tetszett, hálásan fogadjuk adományát, amit a jelképes hegedűtokba helyezhet. Eddigi felajánlásait is szívből köszönjük az új hangszerekhez, a zenekar bővítéséhez, a repertoár kiszélesítéséhez: az ujszo.com naprakész működtetéséhez. Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük. Támogatom