A fertőzöttek száma meghaladta az ezret

Igor Matovič szerint a roma telepeken sokkal rosszabb is lehet a helyzet - TASR-felvétel

Csütörtökön összesen 3351 tesztek végeztek az állami és magánlaboratóriumokban. Eddig 9 ember életét követelte a vírus, viszont 175 személy már kigyógyult a fertőzésből. A legfrissebb adatok szerint 203 beteget kezelnek kórházban, közülük heten vannak intenzív osztályon, ketten pedig lélegeztetőgépen.

A legfrisebb statisztika Szlovákiában eddig 1049 pozitív és 36760 negatív tesztet végeztek.

Csütörtökön összesen 3 351 személyt teszteltek, 72 -nél lett pozitív a minta, 3279-nél pedig negatív .

Eddig 9 személy hunyt el .

175 -en gyógyultak meg: 46 -an kórházban, 129 -en pedig otthoni karanténban .

203 beteg van kórházban, közülük 73 személynél már igazolták a vírust, 130 -an pedig a teszt eredményére várnak .

7 személy van intenzív osztályon, 2 pedig lélegeztetőgépen .

Válság az idősotthonokban

Ján Mikas országos tiszti főorvos elmondta, hogy a legtöbb beteg roma telepekről és idősotthonokból kerül ki, ugyanis ezeken a helyeken rendkívül gyorsan terjed a vírus.

Erre példa a bazini (Pezinok) idősotthon esete, ahol nagyjából egy hete ütötte fel a fejét a vírus, és már több tucat személynél bizonyosodott be a koronavírus-fertőzés (eddig hivatalosan 55 lakosnál és 9 dolgozónál mutatták ki a betegséget). Emiatt az egész épületet karantén alá vonták, de sajnos már így is 5 haláleset történt az idősotthonban. A rendőrség már vizsgálatot is indított az ügyben.

Turocszentmártonban (Martin) szintén felütötte a fejét a vírus, ráadásul két idősotthonban is, eddig 3 személynél mutatták ki a fertőzést. Ezen kívül csütörtökön egy hernádfalui (Spišské Bystré) szociális otthonban is találtak egy fertőzöttet, aki ráadásul már 90 évnél is idősebb.

A bazini idősotthont teljesen le kellett zárni - TASR-felvétel

Veszélyben a romák

A roma telepek esetében ugyanígy válságosnak tűnik a helyzet. Mikas elmondta, hogy eddig 87 olyan személy esetében igazolódott be a fertőzés, akik roma telepeken élnek. Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnök hozzátette, hogy ez a szám valószínűleg jóval magasabb lehet, hiszen nem győznek minden egyes roma telepen élő személyt letesztelni.

A kormányfő állítja: nem kizárt, hogy akár 20-szor ennyi fertőzött is lehet a, hiszen a rossz higiéniai feltételek miatt 20-szor akkora esélye van a fertőzés terjedésének. Matovič szerint ez részben a korábbi kormány hibája is, melynek kötelessége lett volna, hogy bebiztosítsa a telepeken az ivóvizet, a szennyvízelvezetést és az egyéb higiéniai eszközöket.

„Ne úgy tekintsünk az idősekre és a romákra, mint valami elkövetőkre, ők sokkal inkább áldozatok”

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

Korompán, a járványveszély miatt lezárt részen mobilpostából fizetik ki a szociális segélyt a rászorulóknak - TASR-felvétel

Változás az ingázóknál

A fokozódó feszültség miatt a válságstáb új intézkedéseket is elfogadott, melyeket Ján Mikas ismertetett. A változások főleg az ingázókat érintik. Május 1-től minden egyes alkalommal, amikor Szlovákia területére lépnek, be kell mutatniuk egy negatív koronavírus-tesztről szóló igazolást, amely 30 napnál nem lehet régebbi. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az ingázóknak 30 naponta tesztet kell kérniük. Ezen kívül azt is pontosították, hogy mit jelent a 30 kilométeres távolság: a legközelebbi határátkelőhöz viszonyítva 30 kilométer közúton, nem pedig légvonalban.

Enyhítést kapnak továbbá azok, akik hazatérnek Szlovákiába, és súlyosan betegek. A jelenlegi intézkedések szerint ugyanis néhány kivételtől eltekintve (például a terhes nők, vagy a rákos betegek) mindenkinek kötelezően állami karanténba kell vonulnia, aki külföldről tér haza. Hétfőtől azonban már nem kötelező az állami karantén azoknak, akik súlyos betegek, ehhez azonban – csakúgy, mint az ingázóknál – fel kell mutatni egy negatív koronavírus-tesztet, mely nem lehet régebbi, mint 48 óra. Ilyenkor a betegek házi izolációba kerülnek.