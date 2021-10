A Facebook érának vége, ez lesz a cég új neve

Mark Zuckerberg a Facebook Connect eseményen jelentette be a cég átnevezését.

– nyilatkozta Zuckerberg. A Facebook új neve a Meta lesz.

"Idővel, remélem, egy metaverzumot működtető cégként tekintenek ránk" – tette hozzá. Feltételezhetően arra utalt ezzel, hogy készülőben van az online világ (szó szerint) létrehozása - erre a feladatra csak Európában 10 ezer új alkalmazottat vesz fel a vállalat. A Facebook eddig sem titkolta, hogy a közösségi oldal jövőjét a virtuális valóságban látja.

“I am proud to announce that, starting today, our company is now Meta.”



