A dohányzókkal és az édesített üdítők kedvelőivel töltetik fel az államkasszát

A hozzáadott cukrot vagy édesítőszert tartalmazó üdítőitalokra, beleértve a hagyományos palackozott italokat, szörpöket és energiaitalokat is, a jövő évtől új fogyasztási adót vetnek ki – derül ki az édesített üdítőitalok adójáról szóló törvénytervezetből, amelyet a Ladislav Kamenický vezette pénzügyminisztérium dolgozott ki, és amelyre szerdán a kormány is rábólintott. A javaslatot természetesen még a parlamentnek is el kell fogadnia, pozitív döntés esetén pedig a törvény 2025. január 1-jétől léphet hatályba.

Mennyit fizethetünk?

Az új adó közvetett fogyasztási adó lesz, és az állami költségvetésbe azok a vállalkozások fizetik majd be, amelyek az ital első belföldi kiszállítását végzik. Az adót beépítik az ital árába. „Azért javasoltuk az adóbehajtásnak ezt a módját, mivel a lehetséges alternatív megoldások közül ez a leghatékonyabb” – áll a pénzügyminisztérium indoklásában. A hozzáadott cukrot vagy édesítőszert tartalmazó, csomagolt, fogyasztásra kész italok esetében az adó mértékét a minisztérium literenként 15 centben szabná meg. A magas koffeintartalmú energiaitalokra magasabb, literenként 30 centes adókulcsot alkalmaznának. A csomagolt koncentrátumok esetében, amelyeket a fogyasztás előtt még vízzel és tejjel kell hígítani, jeget kell hozzáadni, vagy szénsavval dúsítani, az adó mérték literenként 1,05 euróban, kilogrammonként pedig 4,30 euróban szabnák meg, attól függően, hogy az ital milyen mértékegységgel kerül forgalomba.

Lesznek kivételek

Az új adót elsősorban az italgyártók ellenezték, a pénzügyminisztérium pedig részben engedett a követeléseiknek, enyhítve a javaslaton, mentesítve például a joghurtos italokat és a sportolóknak szánt táplálékkiegészítőket. Egész pontosan fogalmazva, a pénzügyminisztérium kihagyta a törvényjavaslatból az édesített tejes italokat, a joghurtos italokat és a növényi alapú italokat is. A szaktárca javaslatából törölték a gyógyszerjellegű, csomagolt koncentrátumokat, amelyeket a gyógyszertárakban értékesítenek. Az új adó nem vonatkozik majd a táplálékkiegészítőkre, például a vény nélkül kapható, pezsgőtabletta formájában forgalmazott vitaminokra és a hozzáadott cukrot vagy édesítőszert tartalmazó fehérjeitalokra sem.

Milliós bevételek

A pénzügyminisztérium nem is titkolja, hogy elsőrendű célja az államkassza feltöltése. „Tekintettel a magas államháztartási hiányra és Szlovákia méretes adósságterheire, a törvényjavaslat annak a konszolidációs intézkedéscsomagnak a része, amelynek a végrehajtása további bevételeket biztosít az állami költségvetésnek, hozzájárulva az államháztartás stabilizálásához és a szlovák gazdaság fejlődését gátló negatív hatások kiküszöböléséhez” – áll a pénzügyminisztérium törvényjavaslathoz fűzött indoklásában. A szaktárca eredetileg azzal számolt, hogy az új adó már jövőre 85 millió eurós bevételt hoz az államkaszának, a fent említett enyhítések miatt mára azonban ezt 79 millió euróra módosította. Egy évvel később, 2026-ban azonban az új adó már 108 millió eurót, 2027-ben pedig 110 millió eurót hozhat a költségvetésnek. A pénzügyminisztérium szerint az édesített üdítőitalokra kivetett adót az Európai Unió más tagállamaiban és a világ számos országában alkalmazzák, az édesített üdítőitalok megadóztatása pedig az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásai között is szerepel.

Drágább dohányzás

A szerdai kormányülésen a miniszterek a dohánytermékek jövedéki adójáról szóló törvénytervezetre is rábólintottak. Eszerint a dohánytermékekre kivetett jövedéki adó a jövő évtől az e-cigaretta utántöltő folyadékaira, a nikotinos tasakokra és más nikotintermékekre is vonatkozik majd, miközben az adót a következő években egyre magasabbra srófolják. A pénzügyminisztérium szerint a változások jövőre várhatóan 15 millió, 2026-ban 126 millió, 2027-ben pedig 180 millió euróval járulnak hozzá az államkassza feltöltéséhez. A módosítás egyes rendelkezései várhatóan 2024. november 1-jén, 2025. február 1-jén valamint 2026. január 1-jén és február 1-jén lépnek majd hatályba.

Ladislav Kamenickýnek jövőre 1,4 milliárd eurót kell előteremtenie az adók emelésével vagy az állami pénzszórás visszafogásával, az édesített italok és dohánytermékek megadóztatása így csak a töredékét biztosítja majd annak, amire az államnak valóban szüksége lenne. (mi, TASR)