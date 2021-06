A delta variánssal megfertőződötteknél más a betegség lefolyása

„A fertőzöttek nagy része (mivel az idősebbeket általában már beoltották) gyerek és fiatal. A betegség tünetei hasonlóak, mint a közönséges vírusos fertőzésé vagy a megfázásé: fejfájás, magas láz, sűrű orrváladék, a száraz köhögés vagy a szaglás és az ízlelés elvesztése ritka, ezért a betegek nem is gondolják, hogy Covid-19-ről van szó” – mondták a szakértők.

A szakemberek ezért azt javasolják, hogy ha valaki ilyen tüneteket tapasztal, vonuljon karanténba. Zárt térben továbbra is javasolják a szájmaszk vagy a reszpirátor használatát. Azt tanácsolják, hogy akinek tünetei vannak, a korona.gov.sk oldalon található űrlap segítségével kérjen időpontot ingyenes PCR-tesztre.

Azt tanácsolják továbbá, hogy aki még nem tette meg, minél hamarabb oltassa be magát, a vakcinát a körzeti orvos is beadhatja. „A legújabb tudományos vizsgálatok szerint az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott, Szlovákiában használt vakcinák védenek a betegség súlyosabb lefolyása ellen, és a vírus új variánsai ellen is hatékonyak” – tette hozzá a Veda pomáha kezdeményezés.