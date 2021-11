A dél-szlovákiai orvosok arra kérik a lakosságot, hogy oltassák be magukat

A magyarlakta régiókban tevékenykedő egészségügyi dolgozók a felhívásukban azt írják, megértik, hogy sokan hezitálnak, hiszen a közösségi médiában számos téves információ kering a vakcinákról, ugyanakkor az ő álláspontjuk egységes.

A felhíváshoz az alábbi e-mail-címen csatlakozhatnak az egészségügyi dolgozók: dr.covid19.ds@gmail.com.

A teljes felhívás szövege:

Tisztelt polgártársaink!

A Dunaszerdahelyi, Komáromi, illetve más magyarlakta járásokban dolgozó orvosokként fordulunk Önökhöz.

Többen közülünk ott voltak és látták, mi történt a járási kórházak koronavírusos betegeket ápoló osztályain, másokat ugyanez közvetve érintett. A dunaszerdahelyi kórház tömve volt koronavírussal fertőzött tüdőgyulladásos betegekkel, akiket alig tudtunk elhelyezni. Rengeteg páciensünk, ismerősünk távozott az élők sorából, mások pedig sokat szenvedtek a betegség miatt.

A pandémia egyes hullámainak, különösen a mostani, harmadiknak a további vesztesei viszont azok a nem koronavírusos betegek is, akik a telített és túlterhelt kórházak miatt nem jutottak vagy jutnak kellő egészségügyi ellátáshoz akár más szakterületen sem.

Megértjük, hogy sokan hezitálnak az oltást illetően, ugyanis rengeteg különböző információ ér bennünket nap mint nap. Sok alaptalan tévhit kering a közösségi hálókon, amelyek összezavarják az embereket. Szeretnénk viszont leszögezni, hogy a mi véleményünk egyértelmű és egységes! Bízzanak bennünk! A kezdeti fenntartások után szakmai körökben ma már sehol sem vita tárgya az oltás fontossága. Tények, kutatási eredmények tömege áll mögöttünk a világból, ezt támasztják alá mindennapjaink tapasztalatai is. Ma már csak elenyésző számú kolléga hiszi az ellenkezőjét. Kérjük Önöket, akik eddig még nem oltatták be magukat, hogy ezt mielőbb tegyék meg!

A Dunaszerdahelyi és a környező járásokban élők átoltottsága jobb az átlagnál, amit tükröz a kórházban ápolt esetek alacsonyabb száma is. Ahhoz viszont, hogy az életünk és a kórházi ellátás is a régi üzemmódba kerüljön, ez az átoltottság nem elegendő. Ráadásul, a kórházban ápoltak néhány kivételtől eltekintve mind oltatlanok, és sajnos naponta látunk közülük 40-50 éveseket is lélegeztetőgépen. A tapasztalatok alapján az új vírusvariáns szokatlanul súlyosan érinti az oltatlanok fiatalabb korosztályát is.

Higgyék el, nem beszélünk mellé, ezért szeretnénk ismételten kérni Önöket, hogy legyenek körültekintőek, és tegyék meg ezt az apró lépést magukért és másokért!

Nagyon sokan Önök közül ismernek bennünket személyesen, és tudniuk kell, hogy fontos számunkra az Önök egészsége és élete!