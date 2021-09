A bíróságon is meghallgatták Trnka és Kočner veszekedését

Hétfőn folytatódott Dobroslav Trnka bírósági pere. A volt főügyészt ezúttal több hangfelvétellel is szembesítették, amelyekkel bizonyítanák, hogy valóban a széfjében rejtegette a Gorilla-botránnyal kapcsolatos hanganyagot. Trnka tagadja a vádakat.

Trnkát hivatali hatáskörrel való visszaéléssel vádolják, állítólag éveken keresztül a birtokában volt a Gorilla-hangfelvétel, amely kulcsfontosságú bizonyíték lehetett volna több súlyos korrupciós ügyben is, de a volt főügyész ezt nem juttatta el a rendőrségnek. Sőt, a Denník N nyilvánosságra hozott egy másik hangfelvételt, amely alapján úgy tűnik, hogy Trnka fel is használta az anyagot Jaroslav Haščák, a Penta pénzügyi csoport igazgatójának megzsarolására.

A hangfelvételek

A felvétel akkor került elő, amikor a rendőrség házkutatást tartott Marián Kočnernél, akit akkor még a Kuciak-gyilkosság megrendelésével gyanúsítottak. A felvételen Kočner arról faggatja Trnkát, miért kezdte el zsarolni a Penta igazgatóját a Gorilla-hanganyaggal, amikor jól tudja, hogy Haščák közeli üzlettársa és egyben a barátja is. A felvétellel kapcsolatban felmerült Bereczk Oszkár albári polgármester és Kósa Lóránt jogász neve is, a vád szerint ők is részt vettek a zsarolási ügyben. Trnkáék tagadják a vádakat, a volt főügyész nemrégiben ártatlannak vallotta magát a bíróság előtt.

A per hétfőn folytatódott, a bíróság több olyan hangfelvételt is lejátszott a tárgyaláson, amelyek bizonyítanák a volt főügyész bűnösségét. Trnka ugyan ellenezte, hogy lejátsszák a felvételeket, állítása szerint ezek törvénytelenül szerzett bizonyítékok, de a bíróság nem tett eleget a kérésének. A Kočner és Trnka veszekedését rögzítő hanganyagon kívül további felvételeket is lejátszottak, amelyeket Marián Kočner telefonjában találtak, például a vállalkozó és Kósa beszélgetését.

A lehallgatás

Ezt követően kerültek elő azok a hangfelvételek, amelyeket már a hatóságok készítettek Trnka megfigyelése során. A Specializált Büntetőbíróság 2019 nyarán adott engedélyt a volt főügyész lehallgatására, a rendőrség az autójában helyzete el a rögzítőkészüléket. 2019 augusztusa és szeptembere közt több felvételt is készítettek. Az egyiken Trnka egy férfival beszélget, akinek a hangja hasonlít Kósa Lórántéra. A volt főügyész az ellene zajló esetleges nyomozásról beszélt, illetve arról, hogy Kočner hangfelvételeit szerinte nem használhatják fel bizonyítékként. Emellett arra is kitértek, hogy nem tudni, milyen más felvételek lehetnek még a rendőrség kezében. Trnkáék attól is tartottak, hogy Haščák vagy éppen Bereczk esetleg elkezdett együttműködni a rendőrséggel.

A per kedd délelőtt folytatódik.

(nar, aktuality.sk)