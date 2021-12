A belügyminisztérium is reagált Fico őrizetbe vételére

Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszter is reagált Robert Fico (Smer) csütörtöki őrizetbe vételére.

Mikulec szerint, ha egy személlyel kapcsolatban fennáll a törvénysértés gyanúja, a rendőrség cselekedni fog, függetlenül attól, milyen társadalmi szerepet tölt be az elkövető. A belügyminiszter hozzátette, az eljárás menetéről és eredményeiről az ügyben érintett rendőr tájékoztat majd úgy, hogy a közölt információk ne akadályozzák az ügy kivizsgálását.

„A járványhelyzet Szlovákiában továbbra is súlyos, a koronavírus új variánsával állunk szemben, ezért, sajnos, a karácsonyi ünnepek előtti időszakban is érvényben vannak az intézkedések, amelyeknek egyetlen céljuk van – hogy védjék a polgárok életét és egészségét. Másfelől törekszünk arra, hogy minden állampolgár számára megfelelő teret biztosítsunk a magán- és a szakmai életben egyaránt. Sajnálom, hogy valakik ezt a helyzetet arra használják fel, hogy megkérdőjelezzék az intézkedések szükségességét, és másokat biztassanak arra, hogy ne tartsák be azokat” – írta állásfoglalásában a belügyminisztérium.

Az Új Szóhoz is eljuttatott állásfoglalásában a tárca biztosította támogatásáról a rendőröket, akik elfogulatlanul, szakszerűen és helyén valóan jártak el.