2019: amikor nem lett egyezség

Május 29-én az MKP úgy döntött, a 2020 februárjában esedékes választáson való közös indulásról akar tárgyalni a szlovákiai magyar szervezetekkel és pártokkal.

Június 22-én a Híd Országos Tanácsa úgy határozott, megnyitja a választási listáját más pártok és mozgalmak előtt. Egy héttel később az MKP Országos Tanácsa eldöntötte, egy választási párt létrehozásáról tárgyal a politikai szereplőkkel. A Híd elnöke, Bugár Béla akkor úgy nyilatkozott, a választási párt létrehozására már nincs idő. Július 11-én a Híd és az MKP tárgyalása arról szólt, hogy a két párt koalícióban induljon. Ebben az esetben 7 százalékos eredményt kellett volna elérniük a választáson.

Megjelenik a színen az Összefogás

Július 15-én bukkant fel először az Összefogás mozgalom, amely ekkor még a magyar érdekképviselet biztosítására felszólító kezdeményezés volt. Július 24-én került nyilvánosságra a Fórum intézet felmérése, amely szerint megugrana a szavazókedv a szlovákiai magyarok körében, ha egy közös magyar érdekképviselet alakulna. Ezzel a magyarokra leadott szavazatok száma is több lenne. Az augusztus 7-i Focus-felmérés szerint azonban kisebb lenne a Híd és az MKP közös listájának támogatása, mintha a két párt külön-külön indulna. Augusztus 23-án megállapodott a Híd és a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ), amely Bugárék listáján indul a választáson. A Híd és az MKP ettől függetlenül augusztus végéig folytatta a tárgyalásokat.

A hidas nem

Augusztus 26-án a Híd Országos Tanácsa elutasította, hogy az MKP-val koalícióban induljon. Augusztus 30-án az Összefogás megkezdte a pártként való bejegyzéséhez szükséges aláírások összegyűjtését. Szeptember 30-án közel 60 polgármester szólította fel a Híd és az MKP vezetését, kezdjék újra a tárgyalásokat.

Október 9-én a Híd felajánlotta az MKP-nek, hogy mégis inkább egy választási pártban induljanak. A Bugár az MKP-val való tárgyalások újrakezdését azzal indokolta, hogy szerinte az Összefogás veszélyt jelent. Ettől kezdve két párhuzamos szálon folynak a tárgyalások: a Híd és az MKP vezetésének találkozói arról szóltak, hogy Régiók Pártja Híd MKP néven az MKDSZ adná az MKP és a Híd közös választási pártját. Ezenkívül az MKP a kisebb pártokkal és mozgalmaival is egyeztetett. Ezekben a napokban jegyezték be az Összefogás mozgalmat.

Az MKP-s nem

Október 22-én a Híd elnöksége igent mondott az MKP-val közös választási pártra, néhány órával később azonban az MKP vezetése úgy döntött, nem fogadja el ezt a megoldást.

Október végén az MKP, a Híd, a Magyar Fórum, az Összefogás és az MKDSZ több fordulóban arról tárgyalt, hogy egy közös választási pártban mérettetik-e meg magukat. Október 31-én végül kudarcba fulladtak az MKP-t és a Hidat is magába foglaló közös indulásról szóló tárgyalások. Ezen a napon világossá vált, hogy a magyar pártok két csoportosulásban vágnak neki a választásnak. Az MKP-val, a Magyar Fórummal és az Összefogással szemben a Híd és az MKDSZ állhat. Az előbbi formáció az Összefogásból létrehozott Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) nevű választási párt listáján méretteti meg magát.

Igen, vagy nem a Smerre

A pártok képviselői arról beszéltek, az egyik fő pont, amiben nem tudtak megállapodni, az volt, kormányra lépnének-e a Smerrel. A Híd szerint erről a választás eredményeinek tükrében, a választási párt egyes résztvevőinek konszenzussal kellene döntenie. Ellenben az MKP, a Magyar Fórum és az Összefogás már a voksolás előtt, a választási párt létrehozása számára is elengedhetetlennek tartotta a Smertől való világos elhatárolódást. Az MKDSZ sem zárta ki a Smerrel való kormányzást. De ezen kívül is számos vitás kérdés volt még. A Híd például a tárgyalás végén azt kérte, ha a Smerrel való együttműködést kizárják, akkor az OĽaNO-val való közös indulást is utasítsák el. Mózes Szabolcs, az Összefogás vezetője erre reagálva arról beszélt, ha az OĽaNO bejut a parlamentbe, akkor nélkülük valószínűleg nem lehet egy jobboldali kormányt létrehozni, ezért a Híd javaslatát komolytalannak tartotta.

Listavezetők

November 19-én kiderült, nem Bugár lesz a Híd listavezetője, hanem Érsek Árpád közlekedési miniszter. Két nappal később a Híd azt is bejelentette, hogy a listájára veszi a Šanca párt jelöltjeit. November 22-én pedig az is nyilvánosságra került, hogy Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke vezeti majd az MKÖ jelöltlistáját.