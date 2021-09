Kassai magyar művész kapta a legjobb forgatókönyv díját Velencében

Kerekes Péternek ez az első játékfilmje, eddig fiktív elemeket is tartalmazó dokumentumfilmjeiről volt ismert, amelyekben színészek is szerepeltek. A Cenzorka az ukrajnai Odessza női börtönében játszódik, ahol az elítéltek újszülött gyerekeit is fogságban tartják, és a nők hetente csak kétszer láthatják őket. Ha a gyerekek három éves koráig édesanyjuk nem talál helyet nekik a családban, állami gondozásba kerülnek. Ez a sors vár a főszereplő gyerekére is.

A filmben csak egy profi színésznő szerepel, a többiek elítéltek, akik saját történetüket játsszák el. A rendező évekig látogatta őket a börtönben a forgatás előtt.