Rimaszombati diákok francia Michelin-csillagos étteremben

Talán ez volt az a pont, amikor az iskola vezetősége eldöntötte, hogy a tanintézetet versenyképes európai iskolává szeretné változtatni, ezért innentől kezdve majdnem minden iskolaévben megvalósult egy vagy több külföldi szakmai gyakorlat a tanárok és a diákok részére. Így jutottak el az iskola diákjai az Azori-szigetektől Szardínián át egészen Norvégiáig. Galíciai tengerparti éttermekben, mallorcai négycsillagos szállodákban szereztek új tapasztalatokat az érdeklődők, de főzni és felszolgálni is tanultak a szardíniai és észak-olaszországi iskolákban.

Az iskola nem csak a sikeres Erasmus+ pályázatokról híres: 2019-ben első díjat nyert a Szakoktatás európai hetén. A Nemzeti ügynökség képviselője személyesen is részt vett az eseményen, és ha a pandémia nem szól közbe, a díjat személyesen a Nemzeti ügynökség igazgatónője adta volna át.

Erasmus+ akkreditáció

A sikeres pályázatoknak köszönhetően az iskola megszerezte a „Kiválóság védjegye” elismerést is, és 7 évre, a 2021–2027-es időszakra akkreditálták az iskolát, ami azt jelenti, hogy az elkövetkező időszakban már nem kell pályáznia az Erasmus+ támogatásra, az iskola automatikusan megkapja.

Az iskolában aktívan működik a projektcsapat, amelynek tagjai nem ülnek elégedetten a babérjaikon, hanem azon dolgoznak, hogy évről évre fejlesszék a szakmai gyakorlatok tartalmát. Míg pár éve a kemény készségek (hard skills) fejlesztésén volt a hangsúly, a jövőben már a diákok lágy készségeit (soft skills) szeretnék fejleszteni. Fontos megemlíteni egyebek mellett azt is, hogy nemcsak a diákok járnak külföldre tapasztalatot szerezni, hanem a tanári kar nagy része is volt már legalább egyszer külföldön tanulni. Hogy mit? Didaktikát, projektmenedzsmentet, rendezvényszervezést, és több tanár is részt vett főzőtanfolyamon, sommelier-tanfolyamon vagy külföldi iskolában hospitált.

A Le Fanalban

Idén új szintre sikerült emelnie az iskolának a szakgyakorlatot: két diákjuk már egy franciaországi Michelin-csillagos étterem konyháján dolgozhatott a festői szépségű Banyuls-sur-Mer kikötőjében a Le Fanal étteremben. Az étterem hosszú évek óta birtokolja ezt a rangos elismerést, aminek az egész világon nagy jelentősége van, Franciaországban pedig kiemelten fontos szerepet játszik. Az étterem séfje, Pascal Borell a francia Bocus d’Or verseny zsűritagja is. A franciaországi partneriskola igazgatónője, akinek köszönhetően létrejött ez a gyakorlat, így nyilatkozott erről: „Mi, franciák sohasem viccelünk a Michelin-csillaggal.” Továbbá: „Ha egyszer kipróbálod, onnantól már csak Michelin-csillagos étteremben akarsz vacsorázni.” Lehet ezzel vitatkozni, de tény, hogy fergeteges élmény volt a diákok és tanárok számára az ott elfogyasztott ebéd. A gondosan kitalált és mesterien megalkotott menüsor, a kikötő csodás látványa, a tökéletes borpárosítás, a francia elegancia, az alapanyagok minősége és az egész miliő, amivel ez idáig nem igazán találkozhattak a diákok, felejthetetlen élményt jelentettek, hiszen Szlovákiában sajnos egyetlen éttermet sem jegyez a Michelin-kalauz. Mivel a diákok a jövő szakemberei lesznek, ezért bizonyára meghatározó élmény számukra az a négy hét, amit ebben az étteremben tölthettek el.

Pascal Borell, a Le Fanal séfje dicsérte a rimaszombati diákok munkáját, hozzáállását és felkészültségét (Fotó: SSOŠ – MSZ/Facebook)

Élmények, tapasztalatok

És akkor szólaljanak meg az érintettek is:

Kovács Viktória (IV. H): Nehezen indult a gyakorlat, meg kellett szokni a munkaütemet, és a nyelvvel is meg kellett küzdeni. Szerencsére aranyosak és segítőkészek voltak a kollégák, már a második napon tálalhattunk, és egyre több feladatot bíztak ránk. Olyan alapanyagokkal ismerkedtünk meg, amilyenekkel még soha nem találkoztunk.

Egy hónap alatt annyit tanultam és tapasztaltam, amit itthon egy év alatt sem tudtam volna elsajátítani. Látták rajtunk, hogy motiváltak vagyunk, tanulni akarunk, ezért sokat foglalkoztak velünk. Pár nap múlva már egy Michelin-csillagos séf keze alá tudtunk dolgozni. Sokat fejlődtem a tálalásban, a fűszerezésben és az ételek elkészítésében, ami által sokkal önállóbb és magabiztosabb lettem.

Véleményem szerint ebben az étteremben sokat számított a tisztelet és a hozzáállás a dolgokhoz. Figyelni kellett arra, kinek hogyan köszönünk, és fontos volt a tisztaságra figyelni. Nagy volt a pörgés, minden tányérnak tökéletesnek kellett lennie.

Lakatos Miriam (IV. H): Augusztusban az osztályfőnökünk tudatta velünk, hogy lehetőséget kaptunk egy franciaországi Michelin-csillagos étteremben dolgozni. A tanár úr ugyanolyan meglepett volt, mint mi, hiszen elmondása szerint Michelin-éttermek eddig még sohasem választottak külföldi erasmusos diákokat szakmai gyakorlatra. Elmondta, milyen nagy felelősséggel jár egy ilyen feladat, és megérti, ha nem vállaljuk, hiszen a világjárvány miatt voltak elmaradásaink a gyakorlati képzés terén. Adott pár óra gondolkodási időt, de 10 percen belül hívtuk, hogy belevágunk! Nem volt kérdés számunkra, hogy élni kell a lehetőséggel, hiszen lehet, soha az életben nem lesz még egy ilyen alkalom.

Nagyon szerencsés embernek érzem magam, hogy egy ilyen minőségi étteremben dolgozhattam Banyuls-sur-Mer-ben. A Le Fanal étteremben rengeteg új dolgot tanultam: hogyan tálaljak szépen, gyorsan és precízen. A séf, Pascal Borell megtanított a fegyelemre és pontosságra is. Soha nem fogom elfelejteni ezt a négy hetet és az embereket, akiket ott megismerhettem.

Ádám Norbert, az iskola igazgatóhelyettese és a projekt team vezetője: Nagyon büszke vagyok a diákjainkra, akik helyt álltak egy Michelin-csillagos séf mellett. Személyesen is beszéltem Pascal Borell séf úrral, aki dicsérte diákjaink munkáját, hozzáállását és felkészültségét. Amint mondta, bármikor felvenné őket a csapatába. Az étteremmel a jövőben is fogunk együtt dolgozni. A diákok mellett tanárainknak és mestereinknek is lehetőségük nyílik Michelin-csillagos séf mellett tanulni.

