Ablakon kilógva, kormányba akadt lábbal találták meg a rendőrök a cserbenhagyásos gázolás elkövetőjét

Ezen volt ideje elgondolkodni, miközben a kormánykerékbe akadt lábbal lógott ki autója vezetőoldali ablakán, és képtelen volt kiszabadítani magát.

A férfiről készült fotót a kaliforniai autópályarendőrség (CHP) tette közzé hivatalos Twitter-oldalán, szilveszter este.

When your DUI & fleeing from a Hit&Run. Then you lean over to the gate keypad, you fall over & your foot gets stuck in the steering wheel. Because your unable to help yourself, Cathedral City PD arrive, assist & take you to jail for DUI & Hit&Run pic.twitter.com/fD99dY3NIe