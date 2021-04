Hódít a kavicsfestés és kavicskeresés, de káros is lehet a természetre

Ajándék meglepetéskavicsok

A mi időnkben fillérekért vásárolt krétával ugróiskolát festettünk a járdára, vagy vászonzacskóba gyűjtött golyókkal játszottunk. József Attila egyik versében megörökítette ezt a fajta gondtalanságot, „Hogyha golyóznak a gyerekek, az isten köztük ott ténfereg.” Manapság kis műanyag vödrökkel sétálnak kicsik és nagyok, díszes kavicsok vannak a fák törzséhez, vagy odvába rejtve. Lakozott, tarka kavicsot találunk az érsekújvári sétányon lévő Kassák Lajos szobor nagyujján is, vagy a Majzon téri mellszobron, padok alatt, kutak közelében, vagy a hidak korlátján. A Vidám kavicsok mozgalom szlovákiai ötletadója Lenka Šarkőzyová, akinek két-három évvel ezelőtt az Angliában élő testvére mesélt a szokatlan szenvedélyről. A másokat megajándékozás öröme, a kavicskeresés izgalma meglepő méreteket öltött a koronavírus idején, a Lenka által alapított közösségi oldalnak ötvenezer tagja van, és sorra alakulnak a regionális közösségi oldalak. Az érsekújvári Kavicsbirodalom (Kamienkovo) közösségi oldalt Marta Hlavatá alapította. Óvodások, kisiskolások, kamaszok és a szociális szolgáltatások otthonában élő idősek is kavicsokat díszítenek. A mozgalom szlovákiai alapítói nem bánták volna, ha egy közösségi oldal működik csak a kavicsfestés és kavicskeresés szerelmesei számára, így átláthatóbb lett volna az országszerte alkotók tevékenysége. Az érsekújvári körzetben eddig több mint kétezren csatlakoztak, és a járási székhelyen kívül Bánkeszin, Udvardon, Tótmegyeren, Naszvadon az Anyala tanyán, Andódon és Dögösön is elszaporodtak a mesés, festett kavicsok. Némelyikük a Duna partjáról származik, van, amit a fővárosból, a megyeszékhelyről, vagy külföldről hoztak a vidám kavicsokra vadászóknak. Alkalmi kavicsok is készülnek szép számmal, például pedagógusok napjára, vagy kékben pompázóak az autizmus világnapjára, melyet április 2-án ünnepelnek világszerte. Vannak húsvéti díszítésű darabok. A családok leleményessége nem ismer határokat, volt, aki dominójátékot készített kavicsból, és akadt, aki mozaikképet varázsolt egy több darabra törött sziklából.

Szigorú szabályok

A kavicsfestő, illetve kereső mozgalom egyik fő szabálya, hogy a készítőjének fel kell tüntetnie a kavics hátoldalán az irányítószámát, hogy a megtaláló tudja, honnan érkezett az alkotás.

A természetbe kihelyezett kavicsokat lefotózzák és felteszik a közösségi oldalra, esetleg utalhatnak arra, hogy a keresők merrefelé induljanak felfedező körútjukon, hogy megtalálják az ajándéknak szánt kőújdonságokat. Rendszerint akrilfestéket és lakkot használnak a kavicsokat pingálók. A Vidám kavicsok táborának egy része nem helyesli, ha pomponokkal, nyuszi fülekkel, csillámporral, mozaik-tükrökkel díszítsék a kavicsokat. Az egyik édesanya, felbuzdulva a közösségi oldalon látott művektől kereken száz kavicsot gyűjtött össze és két csemetéjével egy délután leforgása alatt valamennyit teleragasztotta matricákkal. Oly sok rosszalló kritikát kapott, hogy végül úgy döntött, kiszáll a játékból. Az egyik kismama arról érdeklődött, hol vehet kavicsokat, a tapasztaltabbak azt válaszolták neki, nyugodtan szedegesse össze a családi házak köré kirakottakat. Gondolom, nem azért szórták őket oda a háztulajdonosok.

Azok, akik öt-hat darabot szednek fel, díszítenek ki, és helyeznek vissza a terekre, járdaszegélyekre, még nem estek áldozatul a szenvedélynek. Az elvetemültebbek ötven-száz darabonként viszik haza, mázolják be a köveket, és várják az elismerést jelző tetszikeléseket, lájkokat a közösségi oldalon.

Izgalmasabbak a séták

A Berek parkerdőhöz közeli kiserdőben szombaton egy fiatal édesapával találkozunk, a kisebbik lánya örömmel futott felénk. Gallyacskákat hozott, fűszálakkal, kis virágokkal kötötte őket csokorba. A nagyobbacska lány kavicsokra vadászik, egyet már talált, a másikat a rovarszállónál fedezik fel az apukával. A családfő elmondja, jó ötletnek tartja a kavicsmániát, mert nem könnyű a gyerekeket ilyen hosszú bezártság után rávenni a kinti csavargásra. Nehéz hosszú ideig bármivel lekötni a figyelmüket, a kavicskeresés közben hosszabb sétára is képesek a lányok. „A kincskeresés megtörtént, mi általában visszük tovább a megtalált kavicsokat. Alkotni nincs sok időnk, igyekszünk inkább kint tölteni a szabadidőnket a természetben. Fiamnak Hugónak sok az iskolai feladata, mert távoktatásban vesz részt, és elég sok mindent kell győznöm a munka és a tanulás mellett. Járjuk Érsekújvárt, és sok helyütt találtunk már kavicsot, aminek Emma lányom is örül. Tegnap Tótmegyeren töltöttünk sok órát, még medvehagymát is szedtünk. Ott is találtunk bizony, vagy hármat is!” – mondta az érsekújvári Bresťák Ildikó.



Mit szólnak a természetvédők?

A környezetvédők és állatvédők kissé aggódva figyelik, ahogy a családok tömegesen elárasztják az erdőket, a parkerdőket és a folyók, patatok mentét. Nem biztosak abban, hogy ezek a séták környezettudatosak, és hogy minden család tekintettel van növény- és állatvilágra.

A védett madárfajok védelmezőinek a Vidám kavicsokkal kapcsolatos állásfoglalásában az áll, hogy illik körültekintően viselkedni a természetben és az, ami egy városi sétányon, egy bevásárlóközpont környékén elfogadott, az a természet ölén egyáltalán nem az. A környezetvédők szerint az akrilfesték és a lakk, a különféle színrögzítő ragasztók használata nem biztos, hogy az erdő javára válik. A festék idővel beszivárog a földbe és a talajvízbe. Minden kőnek helye, jelentősége van a természetben. A kövek a természet apró lakóinak, a rovaroknak szolgálnak búvóhelyül, nagyobb mennyiségben történő begyűjtésük, vagy a különféle kőszobrok készítése azt eredményezi, hogy kiszikkad a talaj. A környezetvédők arra buzdítják a természetjárókat, vegyék észre az erdők sokszínűségét. Semmi szükség arra, hogy az egyébként is értékeset, szépet újraszínezzék. Vitathatatlan, hogy érdekes és izgalmas színfoltja lett a koronavírus-időszaknak a kavicsfestészet és a kavicsvadászat. Vidámabbak és izgalmasabbak tőle a barangolások.

A környezetvédők mégis úgy vélik, néhány házi készítésű madárodúval, vagy barangolással egybekötött szemétszedéssel a természetjárók jóval többet tehetnének önmagukért és az egészségesebb környezetért.