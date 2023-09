Szeptember végéig válthatunk biztosítót

A kérvény benyújtása

A kitöltött kérvényt az új biztosítóba kell eljuttatni. Szükség van személyi igazolványra vagy útlevélre, kiskorú gyermek átjelentése esetén a születési anyakönyvi kivonatra is. A kérvényt leadhatjuk személyesen, postázhatjuk, telefonon, e-mailben egyaránt bejelentkezhetünk, de a legtöbb esetben a papíralapú nyomtatványt is el kell juttatni. Ha a VšZP-be nem személyesen visszük el, akkor csatolni kell a személyi igazolvány hitelesített másolatát, online átjelentkezés esetén pedig hiteles elektronikus aláírásra van szükség. Ha más helyett intézkedünk, ugyancsak hitelesített meghatalmazást kell felmutatni. A Dôvera nem kér hitelesített okmányokat, a postai úton küldött kérvényhez elég fénymásolatot mellékelni, online ügyintézés estén pedig a személyit be kell szkennelni. Az Unionba ugyancsak lehet online is jelentkezni, ám ha nem rendelkezünk hiteles elektronikus aláírással, akkor a kitöltött e-nyomtatványt ki kell nyomtatni, majd a személyi igazolvány fénymásolatával kell postázni. A másik lehetőség, hogy a nyomtatványt közjegyző által hitelesíttetjük, ez esetben nem kell fénymásolatot csatolni.

A régi biztosítóból nem kell kijelentkezni, a régi kártyát sem kell visszaadni. Ha az ügyfél meggondolja magát, és mégis a régi biztosítójában akar maradni, szeptember végéig különösebb indoklás nélkül utólag visszavonhatja a kérelmét. Az átjelentkezési szándék visszavonását írásban kell közölni az új biztosítóval. Ha olyasmi fordulna elő, hogy valakit a tudta nélkül egy másik személy átjelent egy új biztosítóba, az új biztosítóhoz beadvánnyal fordulhat, és kérheti a csere semmissé nyilvánítását. Amennyiben az új biztosító ennek a kérésnek nem tesz eleget, panaszt emelhet az Egészségügyi Felügyeleti Hivatalnál (ÚDZS), mely az ügyet kivizsgálja.

Alapvető kötelességek

A kérvény kitöltésekor alaposan ellenőrizni kell az adatokat. Ha a kötelező adatokat rosszul vagy hiányosan adja meg, a kérvény nem felel meg a követelményeknek, és az új biztosító elutasítja, akkor a régi intézmény ügyfele marad. Az ügyfelek legfontosabb kötelessége legkésőbb január 8-áig értesíteni a munkaadót az esetleges biztosítócseréről. Aki ezt elmulasztja, akár 331 euróra is büntethetik. Ez azért fontos, hogy a munkaadó a megfelelő biztosítóba fizethesse be a járulékokat. Az önálló kereső tevékenységet folytató személyeknek sem szabad elfeledkezniük arról, hogy ha 2024. január 1-jétől biztosítót váltanak, akkor legkésőbb 2024. január 8-áig az új biztosítóban jelezniük kell az egészségbiztosítási járulék, vagyis a havi előleg összegét, melyet még a régi biztosító állapított meg.

A cseréről a kezelőorvost is illik tájékoztatni. Ebben az esetben a hatályos törvény ugyan nem ír elő semmilyen határidőt, és büntetés sem fenyeget, az Egészségügyi Felügyeleti Hivatal azonban azt tanácsolja, az orvosnak is érdemes minél hamarabb szólni, hogy az egyes műveletek, kezelések árát a megfelelő biztosítónak számlázhassa ki.