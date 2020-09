Stresszes és drága lehet a tanévkezdés

Szeptember elején főleg az alapiskolák elsősei örülnek az iskolakezdésnek. Sokan közülük alig várták, hogy átléphessék végre az iskola kapuját, beülhessenek a padokba, és megismerkedhessenek az új feladataikkal, kötelességeikkel. Ahogy azonban fokozatosan azonosulnak az új szerepükkel, a lelkesedésük később alábbhagyhat. „A kicsik már az óvodában elsajátítják a legalapvetőbb készségeket és ismereteket, amelyek elengedhetetlenek a beiskolázáshoz. Fokozatosan tanulnak meg együttműködni, önállóan dolgozni, és megerősítik kapcsolataikat a korosztályukkal” – mondta Beáta Tancsáková pszichológus, aki szerint ideális esetben a szülők már a nyáron lelkileg felkészítették csemetéiket az új kötelességekre. „Nagyon fontos egyfolytában pozitívan viszonyulni az iskolához, nem pedig azzal ijesztgetni, hogy majd ott megtanítanak szót fogadni” – jegyezte meg a szakember. Mihelyt problémák merülnek fel, azokról nyíltan kell beszélni az osztályfőnökkel.

„Némelyik gyereknek az elején több buzdításra, dicséretre van szüksége, és a tanító néninek itt fontos szerepe van. Egy elsős számára a tanító néni meghatározó személy, ezért a szülőknek erősíteniük és támogatniuk kellene a gyerek és a tanár közötti jó kapcsolatot”

– hangsúlyozta Tancsáková.

Természetesen egy idő után a legkisebbek a szokatlan, új szerepre, az új időbeosztásra sírással, szomorúsággal, haraggal, idegességgel is reagálhatnak. Hetekig, akár hónapokig is eltarthat, amíg alkalmazkodnak. A szakember szerint a szülőknek nem szabad kétségbe esniük, hanem türelmesen ki kell várni, amíg csemetéjük megszokja az új környezetet. Ha a problémák hosszabb ideig tartanak, pszichológushoz lehet fordulni.

Nagyobb testvér

Az idősebb gyerekek esetében sem feltétlenül zökkenőmentes a tanévkezdés. Sok szülőnek túlzott elvárásai vannak, ami a gyermek számára óriási teher lehet, mert nem biztos benne, hogy képes megfelelni. „Ne követeljünk teljesíthetetlen dolgokat! Adjuk gyermekünk tudtára, hogy bármivel bizalommal fordulhat hozzánk! Néha segít csak az a tudat, hogy van kitől tanácsot kérnie” – magyarázta a pszichológus. A testvéreket meg kell próbálni együttműködésre tanítani, például a nagyobb testvér segíthet a kisebbnek a tanulásban, a leckeírásban, esetleg elkísérheti őt a zeneiskolába, a sportklubba stb. A szülők legfontosabb feladata pedig folytonosan érdeklődni és sokat beszélgetni a gyerekekkel – arról, hogy mi történt az iskolában, mi tetszik nekik, és mi nem.

Sok kiadás

A szülők számára a tanévkezdés anyagilag is megterhelő, hiszen a kezdő tanszercsomagon kívül mindjárt az év elején több kiadással kell számolni. Az alapiskolák másodikosainak és a nagyobbaknak jó esetben csak pár dologgal kellett kiegészíteni az előző évről maradt iskolai felszerelésüket, az első osztályosoknak azonban a teljes tanszercsomagot meg kellett venni. Noha az ebéd jelenleg ingyen van, néhány héten belül át kell majd utalni a pénzt a szülői szövetség számlájára. A konkrét összegek régiónként és intézményenként változhatnak, általában 20–50 euró között mozog. Az óvodákban a kiscsoportosoktól tandíjat kérnek, ami 10–20 euró között van – a magánóvodákban azonban korra való tekintet nélkül a tandíj akár 500 euró is lehet. A szülői szövetségen kívül számítani kell még az osztályalappal (kb. 20 euró), a napközivel (havi kb. 12 euró) és a higiéniai csomaggal. Van, ahol egyszerre elkérik az egész évi WC-papír, szappan és törlőkendők árát (kb. 10 euró), máshol havonta szednek a gyerekektől pénzt, néhol pedig a szülőnek kell bizonyos időközönként beszereznie a kívánt felszerelést. A kiválasztott idegen nyelv oktatásához szükséges tankönyveket is év elején szokták megrendelni, aminek árát a szülő állja, és további 10–15 eurós kiadást jelent. Ezen kívül szoktak rendelni valamilyen iskolai újságot is – magyar, szlovák és angol nyelvűt egyaránt.

Manapság a legtöbb szakkör is pénzbe kerül. Már az óvodások is tanulhatnak angolul, járhatnak énekkarba, tánckörbe, ami szakkörönként havonta 6–10 euró pluszkiadás. Akinek a gyereke művészeti alapiskolát látogat, ugyancsak tandíjat kell fizetnie, ami havonta 5–10 euró között mozog. A kezdőknek itt is be kell szerezniük a kezdő csomagot – például rajzfelszerelést, hangszert.

Pénzügyi tanácsok

Pénzügyi szakértők elismerik, noha az oktatás ingyenes, a tanévkezdés költséges dolog, és az év közbeni kiadások is sok család számára komoly gondot okozhatnak. Elemzők azt tanácsolják, készítsünk listát az egyszeri és rendszeres kiadásokról, majd írjuk össze a legszükségesebb segédeszközöket, és ha lehet, osszuk be, melyik hónapban mit vásárolunk meg.

„A családi költségvetésből minden hónapban a bevételek legalább 20%-át az iskolai kiadásokra lehet elkülöníteni”

– javasolja Matej Kovařík, a Partners Group SK társaság pénzügyi szakértője. Ha az egyik hónapban nem költjük el a teljes 20%ot, meg lehet spórolni, később jól jöhet az esetleges sí- vagy úszótanfolyamra, osztálykirándulásra, színházlátogatásra stb.

A stressz jelei a gyerekeknél

Gyakori hangulatváltozás, előre-hátra dülöngélés, körömrágás, váratlan dühkitörések, gyorsan elsírja magát, éjjel bepisil, álmatlanság, alvászavar, has- és fejfájás, romlik az előmenetel, hirtelen rossz jegyeket kap, képtelen összpontosítani, elveszíti az érdeklődését az addig kedvelt tevékenységek iránt, negatív kifejezésmód, nem akar tanulni, nem akar iskolába járni.

(sza)