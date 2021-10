Készüljünk fel a jövő évi áremelésre!

Egy átlagos család a havi kiadások 9-10%-át fordítja az energiaköltségek fedezésére. Ebből 3,7% megy villanyáramra, 3% gázra és 2,5% fűtésre. Ha a szolgáltatók emelik az árakat, arra az emberek érzékenyen reagálnak. 2018 és 2020 között is folyamatos emelést tapasztalhattunk, az idén viszont olcsóbb volt az energia, amit sokan nem is vettek észre, mert a világjárvány miatt többet voltunk otthon, aminek következtében több vizet, áramot és gázt fogyasztottunk, így összességében sok helyen mégiscsak magasabb volt a számla.



Mi várható jövőre?



Noha nálunk idén az emelés elmaradt, a világpiacon nagyot ugrottak az árak, amit szakértők szerint mi jövőre érzünk meg, noha e téren az utolsó szó az Árszabályozási Hivatalé (ÚRSO). „Jövőre az energiáért többet fogunk fizetni. Az, hogy ennek milyen következményei lesznek a családi költségvetésekre nézve, az egyes háztartások fogyasztásától függ. Akik a gázt csak főzésre használják, azok éves kiadásai 2022-ben mindössze pár euróval nőnek. Ha gázzal melegítik a vizet is, akkor már több tíz euróval lesz magasabb a számla. Akik pedig gázzal is fűtenek, azoktól jövőre 100 euróval is többet kérhetnek” – magyarázta Eva Sadovská, a Wood & Company társaság elemzője. Hasonló a helyzet az elektromos energiával. Az alacsonyabb fogyasztású háztartásokban az éves költségek mintegy 50 euróval, a magasabb fogyasztásúaknál akár 160 euróval is megugorhatnak. Akik az áramot fűtésre is használják, azok éves kiadásai 200 euróval, esetenként még többel emelkedhetnek. A beharangozott drágulásra már most felkészülhetünk. Bizonyos elvek betartásával lefaraghatunk a rezsiköltségekből, ha az összes családtag bekapcsolódik a spórolásba.

Villamos energia



Használjunk kevesebb elektromos berendezést! Ugyanakkor modern világunkban szinte lehetetlenség bizonyos dolgokat mellőzni, viszont egy kis odafigyeléssel ezreket takaríthatunk meg – például már a megfelelő berendezések kiválasztásával. Mielőtt elmegyünk a szaküzletbe, tájékozódjunk a termékek teljesítményéről és energiafogyasztásáról, hasonlítsuk össze az árakat, és az energiafelhasználás szempontjából állítsuk sorrendbe, melyik típusú a leghatékonyabb! Mérlegeljük, hogy a kezdeti nagyobb befektetés ellenére is végső soron melyiket éri meg megvenni! Egy háztartás energiafogyasztását jelentősen lehet csökkenteni, ha megszabadul a fölösleges berendezésektől, és ha változtat a szokásain. Sokan, amikor hazamennek, első dolguk felkapcsolni a villanyt, bekapcsolják a tévét, a számítógépet, közben a konyhában melegítik a vacsorát, kávét főznek, de a tévé továbbra is megy a háttérben, és talán a villanyt is égve felejtették az előszobában. Kevesen tudatosítják, hogy a szórakoztató elektronikai cikkek – a tévé, a DVDlejátszó, a házimozi stb. – akkor is fogyasztanak áramot, amikor nem használjuk őket: készenléti üzemmódjukban az összfogyasztás elérheti a 25-30W-ot. Sok kicsi sokra megy, úgyhogy a megoldás egy kapcsolóval ellátott elosztó, amely segítségével egy mozdulattal áramtalaníthatjuk a berendezéseinket.

10 tipp takarékoskodásra 1. Aki még klasszikus villanykörtéket használ, cserélje ki spórolósra! Szinte végtelen az élettartamuk a LED-égőknek, melyek erősen világítanak, és csak pár wattos a fogyasztásuk. 2. A mobiltelefonok és táblagépek sok áramot fogyasztanak. A töltőt a készülék feltöltése után távolítsuk el a konnektorból! 3. Ha lefőztük a kávét, a kávéfőzőt kapcsoljuk ki, hiába nem kell melegítenie a vizet! Mindent rendszeresen vízkőtelenítsünk! 4. Az áramszolgáltatónknál érdeklődjük meg, van-e lehetőség a kedvezőbb díjszabású éjjeli áram használatára. Ehhez 2 villanyóra kell – panellakásban nem biztos, hogy megéri, családi házban azonban érdemes ezzel a takarékos megoldással üzemeltetni a fixen csatlakoztatott berendezéseket, amelyek nem igényelnek folyamatos energiaellátást, ilyen például a bojler. 5. Ha kimegyünk a szobából, kapcsoljuk le a villanyt! 6. Zuhanyozzunk fürdés helyett! 7. A konyhai eszközöket észszerűen használjuk! 8. A fűtési szezon elején légtelenítsük a radiátorokat! A fűtőtestet ne fedjük le, és közvetlenül eléje se állítsunk nagy tárgyakat! 9. Rövid ideig és intenzíven szellőztessünk! Ellenőrizzük az ablakok és az ajtók tömítését! 10. Ha elmegyünk, ne kapcsoljuk ki a radiátort, csak csavarjuk lejjebb, és amikor hazaérünk, a lakást fűtsük a megfelelő hőfokra!

Konyha és fürdőszoba



A legtöbb háztartási gépet a konyhában használjuk, közülük is a hűtőszekrény fogyasztja a legtöbb áramot, hiszen éjjel-nappal megy, ezért érdemes energiatakarékosat vásárolni. A konyhai gépek után a legnagyobb áramfogyasztók a fürdőszobában vannak. A mosógépet csak akkor kapcsoljuk be, ha tele van – félprogramon működtetni pénzkidobás! Vízlágyító szerek használatával csökkenthető a vízkőképződés, ami növeli a hatásfokot. Ma már sok mosószer 30 fokon is oldódik, ezért felesleges 60 fokra állítani: az alacsonyabb hőfok olcsóbb, és a ruhákat is jobban kíméli.



Hőenergia



A fűtési szezon elején tanácsos ellenőrizni a fűtési rendszert. A havi rezsiköltségek egyik legnagyobb tételét a hőenergia ára képezi, ezért a meleggel is tanácsos takarékoskodni. A radiátorok teljes lezárása helyett inkább korszerűsítsük a fűtési rendszerünket! Ha még régi típusú ablakaink vannak, a lehető legrövidebb időn belül cseréljük ki a nyílászárókat, és tervezzük be a ház teljes szigetelését! Ugyanis a hőveszteség 25–30 százaléka a tető számlájára írható, az energia 25–35%-a az ajtókon, ablakokon át szökik el, 10–15%-a a talajon, 20–30%-a pedig a falakon át.

Ha a fűtési rendszerünket nem tudjuk korszerűsíteni, akkor változtassunk a fűtési szokásainkon! A legolcsóbb energia az el nem fogyasztott energia – apróság, de mielőtt feljebb csavarjuk a radiátorok hőszabályzóját, a hőérzetünket növeljük úgy, hogy igyunk meleg teát, kezdjünk sportolni, takarítani, mozogni, vegyünk fel pulóvert! A helyiségeket fölöslegesen ne fűtsük túl! Ha a megszokott 24 fokról 20 fokra állítjuk a hőmérsékletet, a 4 fok csökkentéssel akár 24%-kal is csökkenhet a fogyasztásunk.

Szabályozzuk a nappali és az éjszakai hőmérsékletet! Ha egy szobában 1 fokkal csökkentjük a hőfokot, máris 6%-kal kevesebb hőenergiát használunk el fűtésre. A szezon elején gondoljuk át, hogy az egyes helyiségekben mennyit tartózkodunk, és rendeltetésszerű használatuk milyen hőfokot igényel. Nagyobb lakásban és házban érdemes a nem egybefüggő légterületeket külön fűteni és zárva tartani az ajtókat. Kisebb lakásban fűtsünk nyitott ajtók mellett, így biztosíthatjuk a lakás átlagos hőmérsékletét!