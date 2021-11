Karácsonyi nyugdíj már novemberben

A karácsony előtti nyugdíj-kiegészítést még a Fico-kabinet vezette be 14 évvel ezelőtt. Szakemberek, de maguk a nyugdíjasok is többször rámutattak: bár a szeniorok örülnek az ünnepek előtti pluszpénznek, ez csak egyszeri juttatás, és ennél jobb lenne a rendszeres éves valorizáció keretében a havi járandóságokat lényegesen megemelni.

A későbbi kormányok fontolgatták a támogatás eltörlését, de ezt végül egyik politikus sem merte megtenni, ugyanis a rendes havi nyugdíj látványosabb emelésére nem futja, arra viszont mindig találnak keretet, hogy az ünnepek előtt adjanak egy kis hozzájárulást. Időközben az év végi kiegészítés, ami egyfajta rendkívüli szociális juttatásként lett bevezetve, és melyet sokan kezdettől fogva karácsonyi nyugdíjként emlegettek, tavaly átalakult tényleges 13. nyugdíjjá.

Kis változás



Az idén csak kisebb változás tapasztalható: korábban a juttatást mindig decemberben postázták, az idén egy hónappal korábban, a novemberi járandósággal egyszerre folyósítják. A Szociális Biztosító (SP) már elkezdte a kifizetését. Aki még nem kapta kézhez, hamarosan átveheti. Nem kell külön kérni, a biztosító automatikusan folyósítja mindenkinek, aki novemberben jogosult a rendes nyugdíjra is.

A másik apró eltérés az előző évhez képest, hogy a juttatás egy kicsit magasabb. A képlet, amellyel a konkrét összeget kiszámítják, nem változott, viszont a végösszeg megállapításakor figyelembe veszik a létminimum időszerű összegét, és az júliusban pár euróval emelkedett. Ebből kifolyólag az előző évhez képest az idei 13. nyugdíj is egy kicsivel magasabb.



1,4 millió jogosult



A karácsonyi járandóságot lényegében az összes szlovákiai nyugdíjas megkapja. Jelenleg a számuk 1,4 millió körül mozog, és a kormánynak ez mintegy 300 millió euróba kerül.

A támogatás összege 50 és 300 euró között van. Azt, hogy végső soron kinek mekkora összeget folyósítanak konkrétan, a havi nyugdíj vagy nyugdíjak együttes összege határozza meg. A pontos tételt segít megállapítani a létminimum összege is, amely július 1-jével 214,83 euróról 218,06 euróra emelkedett.

50 és 300 euró



A legalacsonyabb összegre, azaz 50 euróra az jogosult, akinek a rendes havi járandósága 912,60 euró vagy annál is több. Ebbe beleszámítódik mindenféle nyugdíj, amit folyósítanak számára. Aki 2 vagy 3 fajta járandóságban részesül, ettől függetlenül csak egy 13. nyugdíjra jogosult.

A legmagasabb támogatásra, azaz 300 euróra az számíthat, akinek a rendes havi járandósága legfeljebb a létminimum összegének felel meg. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy maximum 218,06 eurót kap havonta, és ebbe az összegbe az összes jóváhagyott nyugdíjfajta beleszámítódik, miközben csak egyetlen 13. nyugdíjra jogosult.

A számítás módja



A 13. nyugdíj konkrét összegének a megállapítására képletet alkalmaznak – de csak akkor, ha a jogosult személy rendes havi járandósága a létminimum összege és 912,60 euró között mozog. Akinek ennél alacsonyabb, automatikusan jogosultságot szerez a 300 euróra, akinek pedig túlszárnyalja a felső limitet, automatikusan 50 euróra számíthat. A többi esetben használják a hatályos vonatkozó törvénybe foglalt képletet, éspedig úgy, hogy a rendes havi nyugdíj összegéből levonják a létminimumot, majd az eredményt kiszorozzák 0,36-tal. A kapott számot levonják a 300-ból. A végeredmény a 13. nyugdíj, ám az nem lehet kisebb 50-nél. Ha mégis az lenne, az illető akkor is minimum 50 eurót kap.

A biztosító a honlapján (www.socpoist. sk) közzétett egy számológépet, amely segítségével megállapítható, a 13. nyugdíj összege. „A használata egyszerű. A nyugdíjas csak megadja a havi nyugdíja, illetve nyugdíjai összegét, rákattint a kiszámolni (vypočítať) gombra, és azonnal megtudja, milyen összegű 13. nyugdíjra számíthat” – magyarázta Zuzana Dvoráková SP-szóvivő. A nyugdíj összegét nemcsak euróban, hanem más pénznemben is meg lehet adni, a számológép a jegybank árfolyama alapján az eredményt átszámolja euróra. A végösszeget a legközelebbi eurócentre lefelé kerekíti.

Külföldre is folyósítják az ünnepek előtti támogatást

A karácsony előtti támogatással kapcsolatos kérdéseinkre Zuzana Dvoráková, a Szociális Biztosító szóvivője válaszolt.

A 13. nyugdíjat azok is megkapják, akik külföldön élnek?



Igen, a novemberi járandósággal egy időben – páros napokon november 2. és 24. között – fizetik ki. Akinek a nyugdíjat rendszeresen egy hónappal előre, havonta külföldre folyósítják, annak a 13. járandóságot a novemberi összeggel együtt ugyanígy fizetik ki. Akinek a nyugdíjat háromhavonta utalják át külföldre, annak a 13. nyugdíjat a 2021 utolsó negyedévében kifizetendő összeggel együtt, 2022 januárjában utalják át.



Azok is jogosultak a 13. nyugdíjra, akik külföldről is, vagy csak onnan kapnak nyugdíjat?



A 13. nyugdíjra az jogosult, akinek folyósítanak nyugdíjat a szlovák társadalombiztosítási rendszerből. Aki csak külföldről kap nyugdíjat, az nem jogosult a karácsony előtti támogatásra. A támogatás összegének a kiszámolásakor a külföldről folyósított nyugdíj összegét is figyelembe veszik. A külföldről folyósított járandóság összegét az ügyfeleknek 2021. augusztus 31-éig kellett jelenteniük a Szociális Biztosítóban.



Néhány nyugdíjas járandóságából végrehajtói határozat alapján levonnak havonta bizonyos összeget adósságtörlesztés céljából. A végrehajtó a 13. nyugdíjhoz is nyúlhat?



Nem, a 13. nyugdíjhoz a végrehajtó nem nyúlhat. Azt a nyugdíjas teljes összegben megkapja.



Ha valaki elkapta a koronavírust, kórházban van, és emiatt nem tudja átvenni a 13. nyugdíjat, később kézbesítik számára, amikor hazatér a kórházból?



Akinek bankszámlára érkezik a járandósága, függetlenül attól, éppen hol tartózkodik, vagy milyen helyzetben van – nemcsak a koronavírus, hanem más betegség miatt is feküdhet kórházban, esetleg külföldre utazhatott –, a megszokott időben megkapja a novemberi nyugdíjat, és vele együtt a 13. járandóságot is. Éppen ezért a legelőnyösebb, ha az idős személynek van folyószámlája. Aki a posta közvetítésével kapja a nyugdíját, és valamilyen okból nem tudja átvenni, a járandóság – így a 13. nyugdíj is – legfeljebb 3 hónapig várja őt a postán, utána a posta visszaküldi a biztosítóba. Miután a nyugdíjas hazatér a kórházból, azonnal elmehet a postára a pénzért, és ha már nincs ott, írásos kérvényt kell benyújtania a Szociális Biztosítóba, hogy még egyszer kézbesítsék a nyugdíja(ka)t. Aki előre tudja, hogy hosszabb időre kórházba vagy másfajta kezelésre megy, megkérheti a postát (nem a Szociális Biztosítót!), hogy ezalatt oda továbbítsa a nyugdíjat. A posta ily módon legfeljebb 6 hónapig irányíthatja át a járandóságot.