Jogorvoslat betiltott tüntetés esetén

Egy mezőgazdasági cég tavaly egy környezetvédelmi szempontból aggályos telephely építését jelentette be községünkben. Néhány helyi lakossal tüntetést szerveztünk a tervezett építkezés ellen február elejére a cég székhelye melletti községi parkba. A tüntetést be is jelentettük minden kötelező adatot megadva, két nappal később a község mégis betiltotta a tüntetést, mert állítása szerint a tüntetés bejelentett helyén a résztvevők egészsége veszélyeztetve lehet, mivel a park mellett van a település legforgalmasabb kereszteződése. Ezt az indokot mondvacsináltnak tartjuk, és a tiltás igazi okának azt gyanítjuk, hogy a park mellett lakik a polgármester is. Azt szeretném tudni, hogy lehet-e jogi lépéseket tenni egy tüntetés betiltása ellen, és ha igen, mi ennek a menete?