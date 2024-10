Hogyan változtathatunk nevet?

A név egy adott személy megjelölésére használt szókapcsolat, illetve az önazonosság kifejezésére használt eszköz, amely elsősorban arra szolgál, hogy minden személy egyedileg beazonosítható legyen. A névhez való jog az Alkotmány által garantált emberi méltóságból levezethető alapvető jog, amely gyakorlását Szlovákiában a névváltoztatás lehetőségéről és annak feltételeiről is rendelkező Tt. 300/1993 sz. az utó- és családi névről szóló törvény (Ucsnt.) szabályozza.

Az Ucsnt. 6/1. §-a szerint a családi név (vezetéknév) vagy az utónév (keresztnév) megváltoztatása alapvetően akkor engedélyezhető, ha a megváltoztatandó név gúnyos, becsmérlő, vagy ha a név tulajdonosának különös méltánylást érdemlő indoka van a változtatásra. Ilyen különös méltánylást érdemlő indok lehet pl. az, ha valaki (mint olvasónk) közvetlenül a válása után nem vette vissza a házasság előtti nevét.

Fontos mindjárt hozzátenni, hogy az Ucsnt. 7. §-a utónév kapcsán 3, családi név kapcsán pedig 8 olyan konkrét kivételes esetet is említ, amikor a névváltoztatás nem engedélyhez, hanem csak egy az anyakönyvi hivatalban tett írásos nyilatkozathoz kötött – ezek közül egy-egy olvasónkat is érinti. Nem kell engedély az utónév változtatáshoz pl. idegen nyelvű utónév szlovák megfelelőjére történő fordításakor, vagy fordítva – olvasónkra a „fordítva” kifejezés vonatkozik, hiszen ő épp szlovákul írt utónevét változtatná magyarra. A családi név változtatásához pedig akkor nem kell engedély, ha pl. a változtatás célja egy nem szlovák nemzetiségű személy családi nevének szlovák nőinév-képző („-ová”) nélküli használata.

A fent leírtak alapján olvasónk 2 lépésben változtathatja meg a nevét. Először is: kérvényeznie kell a lakhelye szerint illetékes járási hivatalban családi nevének lánykori családi nevére változtatását, amely kérvényét egykori válásával és tervezett új házasságával is indokolhatja. Az eljárás 140 €-s illetékkel jár, sikeres lefolytatása esetén pedig a hivatal a névváltoztatást engedélyező döntést ad ki. Olvasónknak ezután az anyakönyvi hivatalban kell majd egyrészt bemutatnia a lánykori családi neve visszavételéről szóló jogerős döntést, másrészt pedig ugyanitt egy írásos nyilatkozatot kell tennie arról, hogy lánykori családi nevét és utónevét is ezentúl magyarul óhajtja használni, és hogy házasságkötésekor lánykori családi neve mellé fel szeretné venni párja családi nevét is, szintén magyar nyelvváltozatban. Az anyakönyvi hivatal előtti nyilatkozatot igénylő változtatások illetékmentesek, megtörténtükről pedig nem döntést, hanem csupán egy igazolást adnak ki.