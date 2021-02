Gépjárműadó március végéig

A gépjárműadó nemcsak a nagy cégekre vonatkozik, hanem az egyéni vállalkozókra is – akkor is, ha a kocsit tavaly csak egyetlen napig használtuk vállalkozásra, s érvényesítettük az ezzel kapcsolatos kiadásokat.



A parlament 2020 végén módosította a gépjárművek használatával kapcsolatos szabályokat. A legfontosabb változás az adó befizetési és az adóbevallás benyújtási határidejének a kitolása március 31-re, egyébként a politikusok csak pontosították a különböző gépjárműtípusokra vonatkozó adókulcsokat, illetve az adó csökkenésének a mértékét. Az adó kiszámításakor figyelembe kell venni a gépjármű korát és a környezetbarát jellegét is. Az adókulcs az egész ország területén egyforma, konkrét összege a motor űrtartalma szerint változik. Az új autók után kell a legkevesebbet fizetni. Idén januártól a vállalkozók az L, M1, N1, N2, O1 és O3 kategóriájú kocsik esetében 25%-kal csökkenthetik az adó nagyságát az első három évben az első regisztráció után. A következő években 20%-kal csökkenthető az adó nagysága egészen az autó 6 éves koráig. Hat évnél öregebb autóknál már csak 10%-kal lesz kevesebb az adó. A 9–12 éves autók esetében az adó nem változik, azaz marad a korábban megállapított összeg, a 13 éves autóknál azonban 10%-kal, a még öregebb autók esetében pedig 20%-kal növekedik az adó. Az M2, M3 és N3 haszongépjárművek esetében ugyancsak a hónapok számától függően az éves adó fokozatosan 50–10%-kal csökken. Az O4-es haszongépjárművek esetében az éves adó 60%-kal lesz kevesebb. További adókedvezmény kapható a hibrid, elektromos, CNG- és LNGmeghajtású, de csak a 9 évnél nem régebbi autókra – e téren a 2020-ban elfogadott törvénymódosítás most nem hozott változást.

TUDNIVALÓK Ki illetékes behajtani a gépjárműadót? – A gépjárműadó-bevallást a vállalkozó állandó lakhelye vagy a cég székhelye szerint illetékes adóhivatalban kell benyújtani, az adót is ott kell befizetni. – Fontos szempont, hogy a gépjármű hol van bejelentve. Például, ha egy komáromi állandó lakhellyel rendelkező magánvállalkozó egy érsekújvári rendszámú gépjárművet használ, az állandó lakhely szerinti adóhivatal illetékes, vagyis az adóbevallást Komáromban kell leadni. Ha egy pozsonyi székhelyű cég egy dunaszerdahelyi rendszámú autót használ, a cég székhelye szerint illetékes adóhivatal illetékes, vagyis Pozsonyban kell intézkedni.

Ha egy besztercebányai cégnek több városban, például Losoncon, Kassán és Pozsonyban is van szervezeti egysége, és használ ott helyi rendszámú autókat, a székhely szerint illetékes adóhivatal – ez esetben a besztercebányai – az illetékes, ott kell az adóbevallást leadni. – Szlovákiában csak az után a kocsi után kell adózni, amelyet itt vettek nyilvántartásba. Ha egy vállalkozó nem itt, hanem Ausztriában közlekedik vállalkozása céljából szlovákiai rendszámmal ellátott személygépkocsival, akkor is itt adózik. Ezzel szemben, ha valaki Szlovákiában használ egy Ausztriában vagy Csehországban regisztrált gépjárművet, nálunk nem kell adóbevallást készítenie, és adót sem kell fizetnie.



Milyen számlára és hogyan utaljuk át a pénzt?



– A vállalkozók elektronikus úton kommunikálnak az adóhivatallal, az adóbevallást is csak elektronikus formában dolgozhatják ki. Ha olyan személynek kell adóbevallást kidolgoznia, aki nem köteles elektronikusan tartani a kapcsolatot a hatósággal, hagyományos papír űrlapot is kitölthet, melyet személyesen vagy postai úton is eljuttathat az illetékes adóhivatalba. – Az adót a következő számlaszámra kell átutalni: 501163–OUD/8180. Az OUD az adózó személyi számlája (osobný účet daňovníka). Az adóhivatal honlapján lehet kideríteni az OUD-t: a www.financnasprava.sk honlapon az „Overenie prideleného OUD” szolgáltatásra kell klikkelni. – Érdemes odafigyelni, hogy az adó befizetésekor mindenki helyes adatokat adjon meg, mert a vállalkozók alapvető kötelességei közé tartozik az is, hogy a kifizetett adót jól azonosítsa, azaz a szükséges azonosító jelet (variabilný symbol) hibátlanul tüntesse fel. A 2020-as évre vonatkozó azonosító jel: VS 1700992020.

Két példa



Péternek 1600 cm3 űrtartalmú motorral rendelkező személygépkocsija van, melyet 2018. november 1-jén újonnan vásárolt. Mivel a motor űrtartalma 1500–2000 cm3 között van, az éves adó 148 euró. A kocsi tavaly decemberben volt 25 hónapos, így ez az összeg 25%-kal csökkenthető. Péternek március 31-éig 111 eurót kell átutalnia az adóhivatal számlájára.

János tavaly egy 1197 cm3 űrtartalmú motorral ellátott Škoda Octaviát használt vállalkozás céljából. A kocsit 2017. június 15-én regisztrálták először. A 900–1200 cm3 űrtartalmú motorral rendelkező járművek esetében az éves adó 80 euró. 2020 júniusában letelt az első 36 hónap a kocsi első evidálásától, ami azt jelenti, hogy János a 2020. január–júniusi időszakért az éves adót 25%-kal csökkentheti, a július–decemberi időszakért pedig 20%-kal, vagyis a tavalyi évre vonatkozóan összesen 124 eurót kell fizetnie: (80 € – 25 % = 60 €) + (80 € – 20 % = 64 €), 60 + 64 = 124 €.



Ki fizet adót?



A hatályos vonatkozó törvény az adóköteles személyek öt típusát említi. Eszerint gépjárműadót fizet és adóbevallást készít az a természetes vagy jogi személy, aki az iratokban a kocsi üzembentartójaként szerepel; üzembentartóként a vállalkozása, cége van feltüntetve. Ki kell töltenie a nyomtatványt annak is, aki olyan kocsit használ, amely irataiban olyan személy szerepel üzembentartóként, aki meghalt, illetve akinek a cége megszűnt vagy felszámolták. Szintén adóköteles, aki olyan gépjárművet használ, amely irataiban üzembentartóként olyan személy szerepel, aki a kocsit nem használja vállalkozásra. Adóbevallást kell készítenie annak a munkaadónak is, aki az alkalmazottját utazási költségtérítésben részesíti olyan gépjármű használatáért, melyet egyébként nem használnak vállalkozásra. Éppen erről az utolsó esetről szoktak sokan megfeledkezni: sok olyan munkaadó van, aki utazási költségtérítést fizet az alkalmazottjának, amikor az a Szlovákiában regisztrált saját autójával megy szolgálati útra – ilyen esetben a munkaadónak nyilvántartást kell vezetnie arról, hogy mikor milyen kocsit vettek igénybe, mekkora költségtérítést fizettek ki, és most gépjárműadóbevallást is kell készíteni. Amennyiben a vállalkozó bérbe adta a kocsit, melynek ő az üzembentartója, szintén adóbevallást kell leadnia. Ha az üzembentartó valamilyen cég vagy annak egy szerkezeti egysége, adózónak minősül az a jogi személy, akihez ez az egység tartozik.



Kivételek



Mentesül az adó alól az a kocsi, melyet próbautakra használnak, és M betűt tartalmazó, különleges rendszáma van, valamint az a gépjármű, mely a forgalmi engedélyben speciális gépjárműnek van minősítve, speciális tevékenységek elvégzésére használják, és személyszállításra nem alkalmas. Vagyis a T, C, R, S, P, LS és V kategóriájú gépjárművek után nem kell adózni – ide tartozik a traktor, a különböző munkagépek stb. Ezenkívül a különböző mentőautók, a diplomáciai missziókban használt járművek után sem kell adót fizetni.



Határidők



Az adóbevallást március 31-éig kell kidolgozni, az adót is eddig kell befizetni. Aki tavaly negyedévente vagy havonta adóelőleget fizetett, és az átutalt tételek alacsonyabbak az adóbevallásban kiszámolt adó összegénél, március végéig köteles rendezni a különbséget. Akinek adótúlfizetése keletkezik, ezt visszaigényelheti, de csak akkor, ha 5 eurónál nagyobb összegről van szó, ennél kevesebbet nem adnak vissza. Ha valaki észreveszi, hogy az adóbevallásában helytelen adatokat tüntetett fel, vagy rosszul számolta ki az adót, a hiba tudatosítását követő hónap végéig köteles javított adóbevallást leadni és az esetleges különbözetet befizetni.

Ha olyan cégről van szó, amely csődeljárásnélkülszűnikmeg,azadót legkésőbb az adózási időszak megszűnése után egy hónappal kell befizetni, miközben az adózási időszak akkor szűnik meg, amikor a cég is megszűnik. Ha a cég ellen csődeljárás folyik, az adózási időszak abban a hónapban szűnik meg, amikor a csődeljárás elkezdődik, s az adót ettől számítva egy hónapon belül kell átutalni. Ha a magánvállalkozó meghal, a halálától számított 3 hónapon belül kell rendezni az adóhivatallal szembeni kötelezettségeit, az adót is be kell fizetni. Ha valaki befejezi a vállalkozást, a vállalkozás utolsó hónapjától számított egy hónapon belül kell átutalnia az adót.

Ha a gépjárművet a vállalkozás céljaira csak az év egy részében használták, akkor arányosan kell kiszámolni az éves adót a napok száma szerint. Ha a kocsi csak fél évig szolgált szolgálati célokra, akkor az előírt adónak csak a felét kell befizetni.