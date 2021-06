Energiatakarékos házunkra igényeljünk zöld jelzáloghitelt!

Zöldhiteleknek nevezzük azokat a lakáshiteleket, szabad felhasználású jelzáloghiteleket és személyi kölcsönöket, amelyeknek az elköltése révén energiatakarékos ingatlant építünk, vásárolunk, illetve korszerűsítéssel az ingatlan energiatakarékossá válik. Szlovákiában a környezetbarát építkezést és a zöldhitelek nyújtását főleg a Zöld Épületek Szlovákiai Tanácsa (SKGBC) szorgalmazza.

Környezetbarát projekt

Aki zöldházat szeretne, először is megfelelő zöldprojektre van szüksége. Miután kiválasztottuk az alkalmas telket, meg kell bízni egy szakembert a projektdokumentáció elkészítésével. Ha biztosak akarunk lenni abban, hogy a ház tervezete energiatakarékos és környezetbarát ingatlanról fog szólni, illetve zöldtanúsítványt szeretnénk szerezni a háznak, felvehetjük a kapcsolatot az SKGBC-vel, amely megfelelő szakembert javasolhat, felügyelheti a projektet, segíthet a tanúsítvány elintézésében.

Jelzáloghitel

Ha kész a projekt, a szükséges engedélyeket is beszereztük, igényelhetünk zöld jelzáloghitelt. Manapság már gyorsan intézhető kölcsön. Ugyanakkor pár éve szigorú feltételeket, ún. adósságfék-intézkedéseket vezettek be Szlovákiában, ilyen pl. a hitelküszöb és az adósságszolgálati ráta. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy már régen nem lehet kölcsönt felvenni az ingatlan teljes árára, és a bankoknak alaposan meg kell vizsgálniuk az ügyfelek teljes eladósodottságát. A jelzáloghitel legfeljebb a biztosítékul szolgáló ingatlan értékének a 90%-a lehet, kedvező kamatlábat pedig 80%-os vagy még kisebb hitelfedezeti arány (LTV) esetén kínálnak. (Az LTV a Loan to Value rövidítése, és a jelentése: hitelfedezeti arány. Lényege, hogy a bruttó hitel értékének maximuma a fedezetül szolgáló vagyontárgy értékének függvényében változik, így elérhető, hogy a hitelre vonatkozóan megfelelő fedezet álljon rendelkezésre egy esetleges értékcsökkenés esetén is.)

A kölcsönért folyamodó ügyfelet a bank mindig alaposan átvilágítja, és az, hogy végső soron milyen kamatot sikerül kialkudnia, függ a fizetőképességétől, a kamatfixációtól vagy az LTV-től. Ugyanakkor a zöld hitel rendszerint azt jelenti, hogy vagy zöld kamatkedvezménnyel jár, vagy valamilyen illeték elengedésével „jutalmazzák” azt, hogy a felvett összeget környezetbarát ingatlanra fordítjuk, esetenként a szokványosnál magasabb hitelt is jóváhagyhatnak. A zöldkedvezmény konkrét formájáról a konkrét bank dönt.

Felújítás, korszerűsítés

Ha a meglevő családi házunkat szeretnénk úgy felújítani, hogy energiatakarékos és környezetbarát legyen, e célból is felvehető zöldhitel. Otthonunkat korszerűsíthetjük például úgy, hogy a háztetőre napkollektorokat telepítünk, a homlokzati nyílászárókat energiatakarékosra cseréljük, A1 vagy A0 tanúsítványú fűtési, hűtési és szellőzőrendszereket szerelünk be, energiahatékony minősítéssel rendelkező világítástechnikát hozunk létre, árnyékolástechnikát alakítunk ki, vagy biztosítjuk az épülethatároló szerkezetek hőszigetelését. Ezenkívül, telepíthetünk geotermikus, levegő-víz, levegő-levegő hőszivattyút, esetleg szélturbinát, valamint alacsony vízfelhasználású konyhai, fürdőszobai vagy WC szaniter rendszereket, esetleg harmadik generációs okosmérőket az áramfogyasztás nyomon követésére.

Ügyintézés lépésről lépésre Hogyan intézzünk jelzáloghitelt?

Kiválasztja a bankot vagy más pénzügyi intézményt, ahonnan hitelt akar felvenni. Megbeszél egy találkozót, és a személyes konzultáció során a bank alkalmazottja az ön számára legmegfelelőbb ajánlatot lesz.

Leadja a bankban a hitelt igénylő kérvényt, és mellékeli az intézmény által kért iratokat (személyi igazolvány, fizetési szalag, számlakivonat, szakértői vélemény, a kezesre vonatkozó adatok stb.).

A hitel elbírálásának eredményéről a bank 24 órán belül, de megvárásra is tájékoztathat. Pozitív válasz esetén felszólítják a hitelszerződés aláírására.

Közvetlenül a szerződés aláírása után a bank átutalja a pénzt a számlájára, és azonnal felhasználható. Mire érdemes odafigyelni?

Jelzáloghitel esetében számolni kell azzal, hogy a lakás értékét szakértői véleménnyel kell alátámasztani, ami 150–250 euróba kerülhet.

A bankok előnyben részesítik azokat, akiknek számlájuk van náluk. Arra senkit nem kényszeríthetnek, hogy náluk számlát nyisson, de a saját ügyfeleiknek előnyösebb feltételeket biztosíthatnak.

A bankok a lekötési idő lejárta után változtathatnak a kamaton. Minél kisebb lekötést választunk, annál alacsonyabb lesz a kamat, ugyanakkor kockáztatunk, mert a lekötés lejárta után előfordulhat, hogy hirtelen megugrik a kamat.

(sza)