Egyelőre nem lesznek szélmalmok

A peredi önkormányzat szeptemberi ülésén mutatta be a W.E.B Větrná Energie spol. s r.o vállalat az ajánlatát szélmalmok telepítéséről a falu határában.

Kérdések és fenntartások

Jiří Přikryl projektmenedzser hosszasan részletezte a vállalat eddigi eredményeit, és felvázolta a lehetséges együttműködés feltételeit. Ezek alapján kiderült, hogy a több mint 20 éves múltú cég Ausztriában, Csehországban és Magyarországon is működtet szélmalmokat. Pered és Alsószeli között 50 megawatt teljesítményű szélmalmokat állítanának fel. A szakember elmondta, ideális lenne, ha húsz malmot tudnának telepíteni, de ahhoz, hogy kifizetődő és hatékony legyen, legalább ötre lenne szükség, vagy falvanként háromra, tehát közös beruházásra. A megvalósítás több lépésből álló, több évig tartó folyamat. Első lépésként az önkormányzat beleegyezése szükséges, az ajánlat elfogadása, majd megfelelő területet kell találni, végül közbeszerzés útján megépíteni a berendezéseket. A megfelelő hely kiválasztásához nagyjából egy évig tartó környezeti hatásvizsgálatra van szükség, de a leghosszabb ideig tartó munka a szélmalom megépítése. Jiří Přikryl hangsúlyozta, az Európai Unióban egyre nagyobb elvárás a fenntartható, zöld energia használata, ideje áttérni az alternatív megoldásokra az energia előállításában, illetve így olcsóbban juthatnak hozzá a villamos energiához a felhasználók. A képviselők fenntartásokkal fogadták az ajánlatot. Egyebek mellett arra voltak kíváncsiak, készült-e tanulmány arról, mennyire rentábilis a környéken a szélenergia, illetve ökológiai szempontból mennyire káros az élővilágra, főleg a madarakra nézve. A projektmenedzser elmondta, ilyen jellegű tanulmány a környékről nem készült, de nemzetközi térképek alapján kimutatható, hogy az északnyugati irányú szelet kihasználva érdemes lenne a projektet megvalósítani. A kérdés második felére a választ a környezeti hatásvizsgálat adná meg. A vállalat évente 7200 eurót fizetne a községnek minden szélmalomért 25 éven keresztül, ennyi a garantált élettartama a berendezéseknek. A kérdésre, hogy van-e statisztika arról, hogy mennyire mennek tönkre a szélmalmok 25 év alatt, Jiří Přikryl elmondta, a vállalat 98 százaléknyi működést garantál, ha ezt nem tudja teljesíteni, kompenzálnia kell a kiesett termelést. Agócs Kőrösi Ildikó polgármester elmondta, a helyi vadásztársaság tagjaival már beszélt a lehetséges beruházásról, akik azt egyöntetűen elutasították. A polgármesternek az volt a kérése, hogy képviselőtársaival együtt megnézhessék a Morvaországban már működő hasonló szélmalmokat. A képviselők egyelőre elutasították a javaslatot és megkérték a vállalat képviselőjét, készítsen részletes tervet a beruházásról.

Eszmei értékek

Kovács Lajos, Alsószeli polgármestere lapunknak elmondta, a cég őket is megkereste az ajánlattal. Szintén többet szeretnének megtudni a részletekről, a hétvégén várhatóan megkapják az átdolgozott terveket. „Hétfőn jött volna a képviselő-testületi ülésre a projektmenedzser, de lemondtam a találkozót, mert egyelőre nem tudjuk elfogadni a javaslatot. Addig nem is akartunk döntést hozni, amíg nem egyeztetünk a szomszédos településekkel, mert szerintem csak úgy lenne értelme, ha közös projektben gondolkodnánk. Mi már látványterveket is kaptunk, de az önkormányzat egyetértett abban, hogy annyira rontaná az összképet, a vidék arculatát annyira megváltoztatná, hogy a nem kevés bevétel sem ér meg annyit a községnek. Azért választotta a cég a Pered és Alsószeli közti területet, mert ott húzódik a 110 kilovoltos magasfeszültségű vezeték, amelyhez csatlakoztatni lehetne a szélmalmokat. Ez azonban nagyon közel van a lakott területekhez. Az egyetlen hely, ahol el tudnánk képzelni a szélmalmokat, az a rész, ami Alsószelitől Pozsonyeperjes irányában található és elég messze van Peredtől, Királyrévtől és Pozsonyeperjestől is, ott azonban nincs magasfeszültségű vezeték, ezért ez újabb problémákat vet fel. Vannak olyan helyzetek, amikor azt mondjuk, a pénznél fontosabb az eszmei értékek megtartása. A közel 250 méter magas szélmalmok a környék jellegét több száz évre megváltoztatnák” – hangsúlyozta a polgármester.

Készül a hatástanulmány

Királyrév 2019-ben kapott ajánlatot szélmalmok telepítésére az Energy Park cégtől. „Összesen nyolc, 4 megawattos teljesítményű szélmalmot telepítenének Zsigárd és Királyrév között, mindkét falu kataszterébe négyet, de Alsóhatárhoz közel, tehát eléggé távol esne a településektől. A községek az előzetes terveket elfogadták, és jelenleg folyik a környezettanulmány. Amíg ez nem készül el, nem lehet továbblépni a megvalósítással. Ha kiderül, hogy például védett állatfaj él a területen, akkor máris leállítják a projektet” – fejtette ki Agócs Gergely, Királyrév polgármestere.