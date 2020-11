Egyre többen vásárolnak online

A világjárvány első hulláma alatti karantén idején az online vásárlás túlszárnyalta a pénzköltés összes egyéb módját. A Fly Research társaság 15 uniós államban végzett felmérése szerint az európai fogyasztók többsége jóval nagyobb mértékben rendel e-shopokból, mint korábban.A virtuális élményeket – például fitneszgyakorlatokat, tévés közvetítéseket, filmeket, online tanfolyamokat – nyújtó szolgáltatók is a kijárási korlátozások alatt rekordmennyiségű megrendelést jegyeztek. Minden harmadik európai lakos növelte a virtuális élményekre fordított kiadásait, az online képzések közül főleg a könyvelői és nyelvtanfolyamok népszerűek, de többen programozni, hangszeren játszani és főzni is tanulnak, sőt, az internet közvetítésével fodrásztanfolyamot is el lehet végezni. A felmérésből az is kiderült, hogy a fogyasztók az interneten többé-kevésbé ugyanúgy viselkednek, mint a való világban: aki a reális üzletekben elsősorban az akciós ajánlatokat figyeli, az az interneten is a legelőnyösebb kínálatokat keresi, és aki szereti csak nézegetni a kirakatokat, az az e-shopok termékeiből is szívesen összeállít kívánságlistákat, de nem mindig vásárol. A fogyasztók fele az online vásárlás során is hű marad a megszokott márkákhoz.

Szlovákiai fogyasztók

A szlovákiai lakosok is egyre bátrabban vásárolnak – főleg ruhát, könyvet, kirándulást, belépőjegyeket, gyógyszereket, vitaminokat szereznek be online, de az utóbbi időben élelmiszereket is rendelnek. A járvány első hulláma alatt a fogyasztók az élelmiszerüzletekben 3 millió tranzakciót hajtottak végre, több mint 48 millió eurót költöttek el. Főleg tartós élelmiszereket: rizst, tésztát, lisztet, palackozott vizet és friss péksüteményt vásároltak. „A kereskedők várhatóan még csak most fognak igazán aratni. A tranzakciók száma emelkedő tendenciát mutat. Nemcsak a karantén, hanem a kötelező távmunka és a pandémiás ápolási szabadság is azt eredményezte, hogy sokan tartalékokat halmoznak fel, amit hazaszállíttatnak” – mutatott rá Lenka Buchláková., a Szlovák Takarékpénztár elemzője. Húsvét előtt megugrott a tranzakciók száma, karácsony előtt is hasonló forgalomra lehet számítani. Feltehetően a legtöbben online fognak vásárolni, mert jelenleg ez sokkal biztonságosabb.

Az internet előnyei

Mint mindennek, az online kereskedelemnek is megvannak a maga előnyei és hátrányai. A legnagyobb pozitívum az, hogy nem kell sorba állni, hanem otthonról szerezhetjük be a kiszemelt árut, akár külföldről is rendelhetünk, ráadásul az e-shopok nonstop nyitva vannak. Több fizetési lehetőség közül választhatunk – fizethetünk az internetbanking, hagyományos bankkártya és kreditkártya, fizetőkapu vagy virtuális bankszámla segítségével,pénzthelyezhetünkelaz eladó bankszámláján, választhatunk utánvétet (ez esetben a postán vagy a futárnak utólag adjuk oda a pénzt), valamint részletre is vásárolhatunk. A terméket házhoz szállítják, de rendszerint személyesen is átvehető a megegyezett helyen és időben. További előny, hogy az e-shopokban gyakran alacsonyabbak az árak. A rendelést általában 24 órán belül lehet törölni, illetve indoklás nélkül 7 napon belül az árut sértetlen csomagolásban vissza lehet küldeni. Nyomon követhető, hol tart a rendelés feldolgozása, éppen hol van a csomag.

Az e-shopok hátrányai

A világhálón, telefonon, katalógusból való rendelés legnagyobb negatívuma, hogy a termékeket nem lehet előre kipróbálni, megfogni, alaposan szemügyre venni. Számos e-shop a vásárlás előtt megköveteli, hogy regisztráljuk magunkat, és a megadott adatainkat később marketingcélokra használhatják, sőt más társaságoknak is továbbíthatják őket, és visszaélhetnek velük. Továbbá, csalás áldozatává válhatunk, az interneten ugyanis egyre több a szélhámos, akik a megbízható kereskedőket is megtámadhatják, kirabolhatják. Így nemcsak pénzt veszíthetünk, hanem személyi adatokat is, amelyekkel visszaélhetnek. Előfordult már személyiséglopás, amikor a csaló az áldozata adatait használja, pl. az ő neve alatt vesz fel gyors fogyasztási kölcsönt, vagy létesít hitelkártyát. A kiszállítási idő is sokszor bizonytalan, ugyanis attól függ, hogy a termék mennyire elérhető, mennyi van belőle raktáron. A hagyományos boltban a fizetés után azonnal hazavihetjük az árut, ezzel szemben az online vásárolt dolgokat később szállítják ki, esetenként azonban ez pár napot is igénybe vehet, sőt olykor hetekig is húzódhat, főleg a külföldről rendelt termékeknél. Például a közkedvelt kínai online boltokból az árunak ugyan két hét alatt meg kellene érkeznie, mégis gyakran késik, az ünnepek tájékán pedig még nagyobb késésre lehet számítani. A legnagyobb csalódást az okozhatja, ha a kiszállított termék nem felel meg annak, amit rendeltünk, vagy egyáltalán nem érkezik meg, noha előre kifizettük, és hiába követeljük vissza a pénzt, a reklamáció problémákba ütközik.

Az internet veszélyei Az online kereskedelem virágzik, ezzel egyidejűleg terjednek a csaló e-shopok is. Internetes vásárláskor tanácsos óvatosnak lenni, nehogy ráfizessünk az üzletre. Egy közvélemény-kutatás szerint az uniós polgárok mintegy 87%-a figyel arra, hol vásárol az interneten, és 65% attól tart, hogy csalók hálójába kerül. Éppen ezért az online vásárlók négyötöde az ismert kereskedőket részesíti előnyben, 80% kéri ki a korábbi ügyfelek véleményét, és 30% a termék megrendelése előtt kapcsolatba lép az eladóval, hogy leellenőrizze. A jó eladó semmit sem rejteget. Ne becsüljük alá az első benyomást: amikor ránézünk a weboldalra, könnyen meg kell találnunk az összes szükséges információt: az elérhetőséget, az e-shop nevét és székhelyét, az adóazonosító számot, az e-mail-címet, a telefonszámot. A legtöbb webáruházban a termékek mellett megtalálható azoknak a véleménye, akik ugyanilyen terméket vásároltak. Ebből kiderül, elégedettek-e az e-shoppal. Tanácsos piackutatást végezni. Az internetes árukereső oldalak pillanatok alatt összehasonlítják az árakat és az árukat. Védjük a gépet is! Még a rendelés előtt ellenőrizzük a számítógépünk védettségét, szükség esetén telepíthetünk rá megbízható vírusölő programot. Ez fontos, mert éppen az online vásárlók a fő célpontjai a különböző vírusoknak. Nem szabad összevissza klikkelgetni, sem a számítógépbe telepíteni mindent, amit az egyes weboldalak felkínálnak. Még rendelés előtt tájékozódjunk a fizetési és szállítási feltételekről, a reklamálás és a jótállás lehetőségeiről! Óvatosnak kell lenni a személyi adatok megadásakor. Visszaélhetnek a bankkártya számával, a bankszámlánkkal, a személyazonossági igazolvánnyal. Nem árt az óvatosság azoknál az üzleteknél, amelyek csak úgy teszik lehetővé az áru megvételét, ha megadjuk a bankkártyánk számát és biztonsági kódját. Megbízható az e-shop? Nálunk regisztrált internetes üzleteket válasszunk, mert azokra a hazai törvények vonatkoznak! Problémák esetén a Szlovák Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnél lehet panaszt emelni, ami egyszerűbb, mint elérhetőséget keresni az online kereskedő országa szerint illetékes szakhatóságra. A csalókat úgy próbálhatjuk kiszűrni, hogy a kereskedőket előre leellenőrizzük, az e-shopról a lehető legtöbb recenziót elolvassuk. Több szolgáltató is foglalkozik azzal, hogy kockázatosnak ítélt weboldalakról szolgáltat információt. Az egyik ilyen a www. scamadviser.com.

(sza)