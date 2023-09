Az örökléssel kapcsolatos kiadásokról

Tudom, a társadalom minden területén változásra lenne szükség. Azt is tudom, hogy ehhez temérdek pénz vagy még annál is több kellene. Azzal is tisztában vagyok, hogy mindig és mindenhol vannak tartalékok, amelyekhez szűk időkben hozzá lehet nyúlni. Sajnos azt is tapasztalom, hogy néha hiába van pénz, a rendszer mégsem működik.