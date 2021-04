A táppénzt a Szociális Biztosító egy évig folyósíthatja

Esetenként az utóbbi lehetőség szóba sem jöhet, a rossz egészségi állapot miatt mindenképpen otthon kell maradni, és ilyenkor két lehetőség van: rendes szabadság vagy hivatalosan elismert munkaképtelenség. Akinek sok szabadnapja van, általában az első lehetőséget szokta választani, anyagilag jobban megéri.

Ügyintézés

Ugyanakkor, mindenkinek joga van betegszabadságra menni. Intézni úgy kell, hogy a beteg először elmegy a kezelőorvosához, az kitölti a megfelelő nyomtatványt, amelyen igazolja, hogy a páciense mikortól munkaképtelen. Ezt a papírt el kell juttatni a munkaadóhoz, és a betegség első 10 napjában ő fizet bizonyos bérpótlékot. Hosszabb munkaképtelenség esetén, a 11. naptól számítva a Szociális Biztosító folyósít táppénzt – maximum 52 hétig. Aki még ennél hosszabb ideig is munkaképtelennek minősül, az maradhat betegszabadságon, de az már fizetetlen lesz – sem a munkaadó, sem a biztosító nem folyósít semmilyen anyagi támogatást.

A táppénz összege

A bérpótlék és a táppénz a napi kivetési alap bizonyos százaléka – az első 3 napban 25%, a 4. naptól kezdve 55%, és a biztosító is 55%-ot fizet. 2021-ben naponta legfeljebb 39,491540 euró táppénzre lehet számítani. Egy 30 napot számláló hónap esetében a táppénz felső határa 1184,80 euró, 31 napos hónap esetében pedig 1224,30 euró. Kivételes esetekben a munkáltató többet is adhat, ha a kollektív szerződésben erről megállapodás született – a felső határ a napi kivetési alap 80%-a, egyetlen munkaadó sem ad ennél magasabb bérpótlékot. A legtöbb cég a 25 és az 55 százalékot fizeti. Amikor valaki meggyógyul, a kezelőorvosa egy másik nyomtatványon igazolja a munkaképtelenség befejeződését, és ezt a papírt is oda kell adni a munkaadónak.

Több munkahely

Előfordulhat, hogy valakinek két vagy három állása van: a főállása mellett kiváltotta a vállalkozási engedélyt, és megbízási szerződés( ek)re is vállal munkát. Az utóbbiak is kötelezően fizetik a járulékokat, a vállalkozók pedig az előző évi összbevételük alapján kötelezően, de önként is elvezethetnek valamit a Szociális Biztosítóba. Ha egy ilyen, 3 állással rendelkező személy megbetegedik, a kezelőorvosától 3 olyan nyomtatványt kellene kérnie, amellyel igazolja a munkaképtelenség kezdetét, mindhárom munkahelyén ezt le kellene adnia, és 3 biztosítás alapján lenne jogosult a táppénzre. Ugyanakkor a biztosító által szabott felső határ, a napi kivetési alap maximális összege a több biztosítás alapján összesített kivetési alap esetében is ugyanaz – 71,8028 euró. Ha a több biztosítással rendelkező személy nem ad le annyi nyomtatványt, ahány biztosítás alapján jogosult a támogatásra, kevesebb táppénzt fog kapni, ha viszont rájönnek, hogy a másik munkahelyén nem ment betegszabadságra, és onnan van továbbra is bevétele, leállítják a táppénz folyósítását.

Tudnivalók: Hogyan ellenőrzik a munkaképtelenséget? A munkaadó nem ellenőrizheti, hogy az alkalmazott tényleg beteg-e, ezt csak a Szociális Biztosító (SP) munkatársa teheti meg, miközben az SP ellenőrének igazolnia kell, hogy erre van engedélye. Bármikor ellenőrizhetnek – reggel, este, hétvégén, ünnepnapon egyaránt – kivéve, amikor az orvos kimenőt engedélyezett. Ha az ellenőrök valakit nem találnak otthon, jelentik a kezelőorvosnak. Büntetések Az ellenőrök a következő esetekben szabhatnak ki bírságot: – ha az SP emberei azért nem tudják elvégezni az ellenőrzést, mert hiányzik a csengőről a név, rossz a csengő, a házőrző kutya miatt nem tudják megközelíteni a házat – ha a beteg nem tartózkodik az ideiglenes munkaképtelenséget igazoló nyomtatványon feltüntetett címen – ha a beteg nem megy el a kezelőorvoshoz ellenőrzésre, kivéve, ha erre komoly oka van. Mekkora bírságot szabhatnak ki? Az időszerű tarifa szerint a szabálysértésekért kiszabható büntetések 100 eurónál kezdődnek, és elérhetik a 16 596,96 eurót. Rendszerint 100 euró bírságot adnak, ismételt szabálysértésekért pedig legfeljebb 170 eurót. Ha valaki önhibájából elszenvedett baleset vagy alkohol, esetleg más kábítószer fogyasztása miatt vált munkaképtelenné, a jóváhagyható táppénznek csak a felét folyósítják.

(sza)