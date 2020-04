A bezártság nehezen elviselhető

A fejlődésben levő gyermekek számára a közösség különösen fontos. Pszichológusok szerint a karantén főleg a tinédzserek számára nehezen elviselhető, akik ebben az egyébként is összetett fejlődési szakaszban különösen vágynak arra, hogy kapcsolatot létesíthessenek a korosztályukkal, a barátaikkal, és most ezt egyedül a szociális média közvetítésével valósíthatják meg.

A fejlődésben levő gyermekek számára a közösség különösen fontos. Pszichológusok szerint a karantén főleg a tinédzserek számára nehezen elviselhető, akik ebben az egyébként is összetett fejlődési szakaszban különösen vágynak arra, hogy kapcsolatot létesíthessenek a korosztályukkal, a barátaikkal, és most ezt egyedül a szociális média közvetítésével valósíthatják meg.

A kormány rendkívüli intézkedései érzékenyen érintik az összes szlovákiai háztartást. A mozgás korlátozása, az otthonról folytatott munka vagy az iskolák bezárása sokak idegeit és az emberi kapcsolatokat is próbára teszik. A fertőzés terjedését a legjobban szociális izolációval és karanténnal lehet lassítani. A gyakorlatban ez a közös háztartáson kívüli kapcsolatok korlátozását és azt jelenti, hogy csak indokolt esetben hagyjuk el otthonunkat, és kerüljük azokat a helyeket, ahol sok ember és nagyobb mértékű mozgás van. Sokaknak, akik korábban nap mint nap utaztak a munkahelyükre, hirtelen a lakásukban kellett megfelelő helyet és időt találniuk a munkavégzésre, amit a család többi tagja nem mindig fogad megértően. Ráadásul az iskolák áttértek a távoktatásra, amibe esetenként a szülőknek is aktívan be kell kapcsolódniuk. Óriási nyomás nehezedik a szülőkre, akiknek a megváltozott rezsimben össze kell hangolniuk a munkájukat, a háztartást, a gyerekgondozást, a tanulásban való segítést és az idősebb családtagokkal való törődést, ami sokak számára stresszt okoz. A stresszt és annak negatív hatását éppen a szociális kapcsolatok ápolásával lehet csökkenteni, amire most nincs lehetőség.

Tinédzserek

A tinédzserek a felnőtteknél is rosszabbul viselik a jelenlegi helyzetet. A fejlődésben levő gyerekek főleg az iskolában szocializálódnak. A tanulók lelki egészségét vizsgáló kutatások szerint azoknál, akiknek van legalább egy közeli barátjuk, rendszerint kevesebb depressziós hajlamot figyeltek meg. A depresszió elsősorban a lányokat veszélyezteti. Ľudmila Bíšová klinikai pszichológus rámutatott: a karantén a tinik számára nehezen elviselhető, mert ők egyébként is egy összetett fejlődési szakaszban vannak, amikor különösen vágynak arra, hogy kapcsolatot létesíthessenek a korosztályukkal, és most ezt egyedül a szociális média közvetítésével valósíthatják meg. Szakemberek szerint mindenképpen kell élni a világháló lehetőségeivel, és nem szabad hagyni kihűlni a kapcsolatokat. Tanácsos minden nap írni, telefonálni a barátoknak, videóhívásokat létesíteni velük.

Karanténtippek: Tippek tiniknek, hogyan ne bolonduljanak meg a karanténtól: 1. Ne sajnáld magad! Nemcsak te vagy bezárva, másoknak is hasonló érzéseik vannak.

2. Az iskola lehet szórakoztató: nem kell attól félni, hogy elkésel, nem kapsz beírást, mert nincs füzeted, tollad, vagy zavarod az órát. Ebédre finom házi koszt van, ráadásul most gyakrabban „muszáj” internetezni.

3. Minden nap ugyanabban az időben kelj fel, és végezd el az iskolai feladatokat! Keress saját, vicces oktató videókat, így könnyebben megjegyezheted a tananyagot. Ne félj kérdezni!

A tanárok örülni fognak, ha rákérdezel arra, amit nem értesz.

4. Ha eleged van a tanulásból, egy pillanatra kapcsold ki magad!

Menj el sétálni, hallgass zenét, vagy csak csukd be a szemed és hallgasd, ahogy lélegzel! 5. Segíts másoknak! Telefonálj, csetelj azokkal, akikre korábban nem volt időd – nagyszülőkkel, rokonokkal, régi ismerősökkel. Próbáld ki, hogyan lehetsz mások lelki támasza!

6. A barátaid között a pozíciódat most másképpen kell kivívni.

Ne stresszelj, ha valaki nem válaszol azonnal az üzenetedre! Ha nem értesz valamilyen emotikont, kérdezz rá, mit jelent!

7. Beszélj a hobbijaidról! Mutasd meg a barátaidnak, a megváltozott körülmények között hogyan lehet a hobbidnak hódolni szórakoztató módon!

8. Sportolj! Az otthon végzett egyszerű torna is erősíti az izmokat, és javít a közérzeten.

9. Ha a barátaidnak vagy a szüleidnek nem jut eszükbe megdicsérni, jutalmazd meg saját magadat! Írd fel egy papírra, aznap mit sikerült megcsinálnod – a szüleid azt később észreveszik –, és egyél csokit!

10. Óvakodj az internet veszélyeitől!

Mobilon és számítógépen keresztül is lehet zaklatni, bántani, tiltott kalandra csábítani. Legyél óvatos!

Megfelelő napirend

A szülők feladata megszervezni a gyermekük napját – éspedig úgy, hogy a lehető legjobban hasonlítson a karantén előtti szokványos naphoz. Vagyis nem tanácsos engedni, hogy gyermekünk egész nap pizsamában járkáljon, az ágyban videójátékokat játsszon, ott is egyen és tanuljon, hanem úgy kell reggel elkészülni, mint máskor. A közös reggeli után a család valamennyi tagja tegye a dolgát, délutánra pedig ajánlatos közös programot kitalálni: meg lehet nézni egy filmet, társasjátékot lehet játszani, együtt lehet sétálni, sütni valamilyen finomságot. „A tinédzsereknek nagyon hiányozhat a közösség. Az elszigeteltség később, amikor visszatérnek az iskolába, azt is eredményezheti, hogy egyeseket kizárnak a csapatból. Ebben a korban a barátságok törékenyek, és az elutasításból fakadó alsóbbrendűség vagy magányosság érzése kihatással lehet a lelki világukra” – mutatott rá Bíšová.

Legyünk barátok!

A tiniknek biztonságérzetre van szükségük, és nyíltan kell velük kommunikálni. A tiltás, a megtorlás nem hatékony, annál sokkal eredményesebb, ha a szülő a gyermeke barátja. „Ahol ilyen biztonságos kapcsolat működik, a gyerek tudja, hogy bármikor bármiről beszélhet a szüleivel. Sajnos, a szlovákiai családokra ez ritkán jellemző, sok családban keveset beszélgetnek egymással” – állapította meg Marek Madro pszichológus, hozzátéve: a tinédzsereknek szükségük van olyan szabadidőre is, amit a szüleik ellenőrzése nélkül tölthetnek. Ebben a korban a szülői felügyelet egyre inkább elfogadhatatlan, a barátok kezdenek fontosabbak lenni a szülőknél. „Normális, hogy a tinik lázadnak, bizonyos dolgokat el is titkolnak. Ám, ha jó a kapcsolatuk a szüleikkel, szükség esetén nem félnek hozzájuk fordulni, segítséget kérni” – mondta Madro. Úgy véli, a felnőttek egyik legfontosabb feladata felkészíteni gyermeküket arra, hogyan viselkedjenek az online világban. Jelenleg főleg az interneten keresztül szocializálódhatnak, aminek megvannak a veszélyei, s ezekről nyíltan kell beszélni, meg kell őket tanítani biztonságosan internetezni.

A mostani válsághelyzetben a Patopszichológiai és Pszichológiai Kutatóintézet is foglalkozott a tinédzserekkel. Megváltoztak a tanulási körülmények, és a tiniknek összeállítottak néhány tippet, hogyan ne bolonduljanak meg a bezártságtól, az otthoni tanulástól. A szakemberek szerint karanténban is lehet hatékonyan tanulni, szocializálódni, sportolni, sőt, másoknak segíteni.

