A tinik számára fontos a kommunikáció a kortársakkal

Sok tini a tanítás után és hétvégén csellengett, shoppingolt, házibulikba, moziba járt… Most hetek óta be vannak zárva, egyre nehezebb őket otthon tartani. Hogyan lehet ezt az időszakot átvészelni?



Elsősorban fontos tudatosítani, hogy nemcsak átvészelni lehet ezt az időszakot, hanem megélni is. Most jut idő olyan tevékenységekre, amelyekre eddig csak ritkábban volt, illetve sokunkban átrendeződnek az értékek. Ez a kamaszokra is érvényes. Segíthetünk nekik pozitívan megélni ezt az időszakot, ha rámutatunk egyes lehetőségekre. Számos olyan tevékenység létezik, amelyben kiélhetik kreativitásukat, így csökkentve a frusztrációt. Fontos az is, hogy a szülő rendben legyen önmagával, és így példát mutasson gyermekének. Mivel a kamaszok mindent kiélezettebben látnak szüleiken, azonnal kiérzik, ha valami nincs rendben, legyen az akár szorongás, akár idegesség. Ha a szülőnek sikerül kiegyensúlyozott lelki állapotba kerülnie, akkor a kamasz gyermekeinek is könnyebb lesz utat találni ebben az újonnan kialakult helyzetben.



Sokan egész nap pizsamában lődörögnek, a szobában rendetlenség, az ágyban mobiloznak, táblagépeznek, számítógépes játékokat játszanak. A jelenlegi helyzetben hogyan lehet őket ösztönözni, hogy tanuljanak?



Próbáljanak kompromisszumot kötni! A délelőtt legyen a tanulásé, délután pedig kapjanak szabadidőt. Fontos, hogy legyen kialakítva egy napi rutin, amit be kell tartani. Reggel időben felkelni, reggelizni, felöltözni, majd jöhet a tanulás, az ebéd, szabadidő... Továbbá, lényegesnek tartom megemlíteni a belső motiváció fontosságát, ugyanis ennek eredményeképpen a fiatal megéli a növekedés élményét. Az elégedettségérzés, amit a növekedés élménye vált ki, jelenti a további motivációt a tanulásra, így a diák tulajdonképpen önmagát jutalmazza. A szülő nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a fiatal megtalálja a belső motivációját azzal, hogy közösen elbeszélgetnek a céljairól, vágyairól.



A pubertás korszak egyébként is nehéz fejlődési szakasz. Mit tanácsol a szülőknek, hogy a jelenlegi krízishelyzetben ne „gyilkolják meg egymást”, ne idegenedjenek el egymástól, tehát ne romoljon, hanem ha lehet, inkább javuljon a viszonyuk tinédzser gyermekeikkel?



Legyenek toleránsak. A kamaszoknál számos stresszt és frusztrációt válthat ki a szociális távolságtartás, mivel ebben a korban a barátok azok, akik jelentős szerepet játszanak az életükben. Fontos, hogy a családdal is legyenek közös programok, lehet az akár sütés-főzés, puzzle-kirakás, filmnézés, séta a természetben, kertészkedés... Hagyjuk, hogy a fiatal aktívan részt vegyen a közös program tervezésében!

Online is lehet konzultálni, lelki tanácsot kérni? Ha igen, a tanulók kihasználják ezt a lehetőséget? Milyen problémákkal keresik?



Természetesen online is lehet konzultálni, bár mint mindennek, ennek is vannak előnyei és hátrányai. A tanulók kivéltképpen pozitívan fogadták az internetes tanácsadás lehetőségét. Ami a mostani helyzetet illeti, sajnos a fiatalok is érzik ennek a bizonytalan időszaknak a súlyát, így többen keresnek fel szorongásos tünetekkel, megküzdési stratégiákat keresve. Akadnak, akik nehezebben viselik a bezártságot, illetve a szociális kapcsolatok hiányát. Már az is azonnali megkönnyebbülést hoz, ha megoszthatják valakivel a vállukon cipelt terhet.



A gyerekek számára elsősorban az iskola az a hely, ahol szocializálódhatnak. Mit javasol, hogy a kapcsolatok ne romoljanak meg?



Fontos, hogy a kapcsolataikat a kortársakkal továbbra is ápolják, legyen lehetőségük félrevonulni, ahol zavartalanul beszélgethetnek online a barátaikkal, osztálytársaikkal. Adjuk meg a fiataloknak ezt a lehetőséget, mivel a társas érzelmi fejlődés szempontjából elengedhetetlen a kortársakkal folytatott kommunikáció.

