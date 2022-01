Újra vendégeket fogad a dunakiliti kastély

Dunakiliti | Tavaly nyáron hunyt el a milliárdos dunakiliti gyémántkereskedő, Csebi Pogány Alajos. Szigetközi kastélya tizennégy éve nem fogadott szállóvendégeket, pedig korábban megfordult itt Habsburg Ottó, Jose Carreras, dr. Oetker, Michal Kováč és Friderikusz Sándor is. Most újra kinyit, februárban bált is tartanak. Szlovákiai golfosok is kedvelik, hisz Pozsonytól alig fél óra alatt elérhető a kastély pályája.