Öten nem álltak meg, pedig látták: fának hajtott az autós

Letért az útról és fának ütközött egy autó tegnap reggel nyolc óra előtt 1-es számú főúton, Ács és Gönyű között. A külföldi állampolgár vezette személygépkocsi Győr irányából közlekedett: a sofőr súlyos sérüléseket szenvedett. Ennyi a száraz rendőrségi hír, de ami mögötte van, az még inkább megrázó. A győri Molnár András volt az, aki az elsők között állt meg segíteni a bajba jutott férfin. Ő is Győrből tartott Komárom felé, ugyan a balesetet nem látta, de tudta, nagy a baj, s neki nem volt kérdés, az emberi élet mindennél előbbre való.

„Egy szemből érkező fiatal hölgy állt meg elsőként segíteni, aki azonnal hívta a mentőket, majd egy kisteherautóval érkező építőipari brigád jött: az az öt autós, akiket korábban előzött a balesetet szenvedő, továbbhajtott. Az autó totálisan összetört, de számomra csodával határos módon a vezető még életben volt. A munkások a diszpécser telefonos utasításait követve kiszedték a fiatalembert a kocsiból. Ekkor értem oda. Ellenőriztük a pulzusát és a légzését, majd stabil oldalfekvésbe tettük. A fejsérülésén a vérzést próbáltuk bekötni, lefogni. Súlyos mellkas sérülései is voltak. Pár percen belül megjöttek a tűzoltók, a rendőrség és a mentők is. Átvették a sérültet és szakszerűen ellátták, majd kórházba vitték.

Tettem, amit kértek a telefonban vagy korábban megtanultam. Ami igazán megdöbbentett, az az öt autós, aki segítségnyújtás nélkül továbbhajtott és még azt sem mondhatják, hogy nem vették észre a balesetet, hisz előttük történt.

A rendőr többször is megkérdezte, láttuk-e a rendszámokat, hisz a segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmény. Sajnos ebben a helyzetben érthető módon a szemtanú, a szembejövő hölgy nem tudta megjegyezni. Nem értem: mi lehetett fontosabb annak az öt autósnak, mint a segítségnyújtás?”

A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének (MKFE) jogi csoportja felhívta a figyelmet: a közlekedésben részt vevők számára kötelezettség, hogy közlekedési baleset bekövetkezése esetén a járműveikkel megálljanak, meggyőződjenek arról, hogy a bekövetkezett balesetben személyi sérülés vagy vagyoni kár keletkezett-e, és a baleset folytán megsérült vagy közvetlen veszélybe került személyeknek segítséget nyújtsanak. Ez a kötelezettség nemcsak a balesetet okozó személyt terheli, hanem mindenkit, akik a közlekedési balesettel érintettek. A törvény szerint aki nem nyújt tőle elvárható segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A segítségnyújtás elmulasztása bűncselekményének vannak minősített esetei is, amelyek súlyosabban, három vagy akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetők.

Mi lehet az oka, hogy valaki megállás nélkül tovább hajt a baleset helyszínéről?

A fokozott stresszhelyzetben pánik vagy menekülési ösztön uralkodhat el a járművezetőn. Gyakran rövid idő elteltével már reálisan látja a helyzetet, és visszatér a helyszínre. Megtörténik, hogy észleli a balesetben közvetlenül nem érintett jármű vezetője, hogy a kivilágított úton egy elütött személy hever, esetleg látta is magát a balesetet, de siet a valahová, és nem áll meg. Vannak, akik ittas vagy kábítószer hatása alatti vezetés miatt nem is észlelik a helyzetet. Előfordulhat, hogy észlelik ugyan, de az ittas járművezetés vagy a kábítószer fogyasztása, birtoklása miatti súlyosabb büntetésről való félelmükben, vagy általában a büntetéstől való félelmükben, elhagyják a helyszínt. Kiváltó oka lehet a cserbenhagyásnak vagy a segítségnyújtás elmulasztásának a letartóztatás elkerülésének szándéka is, ha az elkövető a balesetet megelőzően egyéb bűncselekményeket is elkövetett. Lehetséges, hogy az elkövető a járművén tiltott dolgokat szállít.

Érdemes tehát észben tartani: mindenkor kötelezettségünk segíteni a baleset elszenvedőjének.