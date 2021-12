Mi is oltattunk, tömeg volt, de negyedóra után behívtak

Ezen a héten nem voltak olyan sokan, mint az előzőn, de a péntek viszonylag zsúfoltra sikeredett. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön közölte: egy héttel meghosszabbítják az oltási akciót.

Magunk is felvettük a harmadik oltást ma délelőtt, a kapuban egy lélek sem állt, így nem kellett a hidegben várakozni tömegeknek, mint a múlt hét első napján. Azt mondták, hogy ma, pénteken pörgött fel az érkezők száma a hét többi napjához képest. Bent hat oltópontot tartottak fent, négy működött, háromban Pfizert adtak, egyben pedig az összes többi anyagot.

A kórház kapuja délelőtt 10 órakor üres volt, azonnal bejutottunk. Fotó: Laczó Balázs

„Én már beterveztem ezt a pénteket - mondja bent a tíz perce várakozó Mészáros András. - Olvastam az akció meghosszabbításáról, de most vagyok szabadságon és ezt a napot már rászántam. Nem tudom, mennyi lesz a várakozás, talán egy óra vagy fél? - néz körül a harmadik oltásra érkező férfi a folyosón, ahol körülbelül ötvenen állnak.

Utólag vagyunk mi is okosak: a kórház bejáratától a kilépésig, az utólagos 10 perces várakozást is számítva - pontosan 40 percig tartott az oltásunk. A sor gyorsan haladt, negyedóra után behívtak. A várakozók nagyobb része középkorú volt, de a fiatalok, valamint a hatvanasok közül is sokan jöttek, s csak néhány idős embert láttunk.

A győri Mészáros András a harmadik Modernát kapta, mára tervezte, szabadnapja volt. Fotó: Laczó Balázs