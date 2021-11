Megint félbeszakadt a Darnózseli meccse

Két hete számoltunk be róla, hogy félbeszakadt a Darnózseli hazai mérkőzése a Hegyeshalom ellen a megyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban. Most 0-6-nál, két hazai piros lap után a Mosonszolnok elleni találkozójuk is félbeszakadt.