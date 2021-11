Ima Kóbor Jánosért - nagy bajt sejtenek az Omega rajongók

Kóbor János november közepén került kórházba. A zenészlegenda állapotáról és kezeléséről a családja nem árult el részleteket, az együttes menedzsere annyit közölhetett, hogy melyik kórházba szállították át az Omega együttes legendás frontemberét.

Közös imára hívunk mindenkit Meckyért! November 20-án, szombaton este 10 és 11 óra között a lehető legtöbben gondoljunk rá, erőt és pozitív gondolatokat küldjünk neki! Meggyőződésünk, hogy szeretetünk és hitünk ereje eljut hozzá." - írta a zenekar a Facebook-oldalukon.

Kóbor Jánost a Városmajori Klinikán ápolják, s közben telítődnek a magyar kórházak is. A Győri Új Szó úgy tudja, már százötven körüli a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházban kezeltek száma. (Két-három hete ennek a fele volt.) A helyzetről, s az oltóhét fontosságáról dr. Villányi Balázs, a kórház orvosigazgatója nyilatkozott a Győr Plusz című hetilapnak: ,,A negyedik hullám során nagyon jelentősen emelkednek a betegszámok. A kórház terhelése jelentősen fokozódott az elmúlt időszakban, plusz Covid-osztályokat kellett nyitnunk. Egyértelműen látjuk, hogy az oltatlan betegek nagyobb arányban kerülnek be a kórházba, s szorulnak kezelésre. Náluk a súlyos szövődmények kialakulása is gyakoribb. Ez megerősíti a nézetünket, hogy rendkívül fontos az oltás. Ezzel lehet a legjobban megelőzni a Covid-betegséget. Az is fontos, hogy az óvintézkedéseket is tartsuk be, ezért felhívnám a figyelmet a maszkhasználat fontosságára is.”