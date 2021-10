Érvényben a postarablás félmilliós nyomravezetői díja

Három és fél éve már, hogy Győr bácsai városrészében, az elkerülőút közelében, fegyverrel (vagy annak utánzatával) kirabolták a postahivatalt. Fantomrajz is készült a kerékpárral távozó elkövetőről, félmillió forint nyomravezetői díjat is felajánlott a rendőrség, ám nem lett meg a tettes. Egyelőre... mert a rendőrség még mindig keresi, sőt, a nyomravezetőit sem vonták vissza.

Három és fél éve már, hogy Győr bácsai városrészében, az elkerülőút közelében, fegyverrel (vagy annak utánzatával) kirabolták a postahivatalt. Fantomrajz is készült a kerékpárral távozó elkövetőről, félmillió forint nyomravezetői díjat is felajánlott a rendőrség, ám nem lett meg a tettes. Egyelőre... mert a rendőrség még mindig keresi, sőt, a nyomravezetőit sem vonták vissza.

Májusi péntek volt, közeledett a déli ebédszünet, minden nyugodtan ígérkezett. Egy 30-40 év közötti, 175-180 centiméter magas, átlagos testalkatú férfi fekete, felirat nélküli kapucnis pulóverben, sötétkék nadrágban, sportcipővel a lábán és sötét szövetkesztyűvel percekig várakozott a szomszédos iskola kerítésénél, majd 11 óra 20 perckor lépett be a csendes „egyablakos”, kamera nélküli kispostára. A helyzet hamar egyértelmű lett: ez itt postarablás. Elővett egy fegyvernek látszó tárgyat, majd megfenyegette az egyedül lévő alkalmazottat, s a kasszában lévő pénz átadását követelte. Miután sikerrel járt, kerékpárral távozott a Szabadság utcából.

A posta most is csendes – A környéken senki sem hitte volna, hogy egyszer kirabolják.

Azt, hogy mennyi pénzt vittek el, máig nem árulták el a rendőrök, ám forró nyomon keresték az elkövetőt, kutyákat hoztak, a fél város megbénult, minden autóst megállítottak még Győr szívében is. Eredménytelenül. Fantomrajz is készült az elkövetőről, sőt nem sokkal később a rendőrség 500 ezer forint nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki segít megtalálni a postarablót. Ezzel sem jutottak előbbre. Az ügy elcsendesedett, évek óta nem is lehetett hallani róla.

Az Új Szó arra volt kíváncsi, tart-e még a nyomozás. A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályán az ügyben „büntetőeljárás jelenleg is folyamatban van, abban a nyomravezetői díjkitűzés érvényben van.”