Elég egy szikra: otthonok és életek mehetnek tönkre

Kóny | Tegnap három tűzeset is tragédiával végződött Magyarországon. Először a Békés megyei Dobozra, majd Jász-Nagykun-Szolnok megyében Rákóczifalvára, később Kunhegyesre riasztották a tűzoltókat. Mindegyik tűzben életét vesztette egy-egy ember. Mindhárom tűz keletkezésének körülményeit vizsgálja a katasztrófavédelem.

Az elmúlt hetekben Győr-Moson-Sopron megyében is három szép családi ház lett a lángok martaléka, szerencsére ezekben senki sem sérült meg. Október végén Rábapatonán teljesen kiégett egy családi ház melléképülete Rábapatonán, az Árpád utcában. Az épületben motorkerékpárok és egy személyautó mellett alkatrészeket, szerszámokat, különböző használati tárgyakat tároltak. A lángok részben a lakóház tetőszerkezetére is átterjedtek, a hőhatástól a szomszédos közösségi ház homlokzata és ablakai is károsodtak. A házban öten éltek, hozzátartozókhoz költözhettek. Úgy tudjuk, az édesanya kezdte oltani a tüzet, aki egyik gyermekével volt otthon. A családnak egyébként három gyermeke van.

November második hetében teljes terjedelmében égett egy száz négyzetméteres családi ház, valamint a ház mellett álló személyautó Kónyban, a Rákóczi utcában. A tűzoltók a munkálatok során találtak egy felhasadt gázpalackot, egy másikat pedig kihoztak az épületből és visszahűtötték. A tűzeset során nem sérült meg senki, de a ház lakhatatlanná vált, ezért a lakókat rokonoknál helyezték el.

Kigyulladt és leégett egy asszony otthona Lövőn is novemberben. A tüzet valószínűleg rövidzárlat okozta, amely után a tűz lakhatatlan tette az otthont. Mindhárom településen megmozdult a falujuk, aki tud, segít a károsultaknak.

S ezzel a tüzeknek nem volt vége: tegnap délután egy füstölő lakáshoz riasztották Fertőszéplakra az Arany János utcába a kapuvári hivatásos és a hegykői önkéntes tűzoltókat. Tűzhelyen felejtett étel égett oda, a tűzoltók kiérkezésekor tűz nem, csak füst volt a lakásban, amit kiszellőztettek az egységek. A füsttől egy ember megszédült és elesett, őt kórházba szállította a mentőszolgálat.

A katasztrófavédelmi igazgatóság azt javasolja: fontos, hogy legyünk körültekintőek, figyeljünk környezetünkre, hiszen a tűzhelyre feltett étel is tüzet okozhat. Gondatlansággal értéktárgyakat, ingatlanokat, de főképp saját és mások testi épségét, életét is veszélyeztethetjük.

A legtöbb tűzeset nyílt láng használatára, elektromos hibára, fűtési rendellenességre, főzésre, vagy dohányzásra vezethető vissza, pedig ezek mindegyike megelőzhető lenne egy füstérzékelővel és egy kis odafigyeléssel.

Fotó: katasztrófavédelem