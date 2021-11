Dőlnek a fák az elkerülő nyomvonalából

A belső elkerülő első ütemének nyomvonala körül korábban sok vita volt. A révfalui oldalon élők nem értették, hogy a négy változat közül miért a hozzájuk legközelebb esőt szeretnék megvalósítani. Végül kompromisszumos megoldás született (bár így sem volt mindenki elégedett), öt egymás melletti változat közül a középsőnél futhat a nyomvonal.

A beruházásban több mint 200 méter hosszú, 2-szer 2 sávos, 63 méter magas Mosoni-Duna híd épül a beruházásra szánt 15 milliárd forintból. Ehhez azonban először az odavezető fákat kell kivágni. Az engedély szerint erre a lombhullást követően október és március között van mód. A 8,5 hektár kitermelése előtt kitűzték az érintett területeket, szakemberek megvizsgálták a területen lévő odvas fákat, hogy fészkelnek-e bennük denevérek, odúlakó madarak.

A fakitermelést múlt héten indult a révfalui oldalon önkormányzati területeken, most ETO Parktől nem messze, a déli oldalon folytatódtak – ezt a munkát előreláthatólag idén be is fejezik.

Fotó: Cséfalvay Attila

A fejlesztés végén pótlásként 208 kisebb 620 nagyobb facsemetét, és mintegy 2500 cserjét ültetnek, 6,7 hektáron füvesítenek. Jelenleg egyébként még zajlik a kivitelezői közbeszerzési eljárás, és a szükséges területek megvásárlása.

A tervek szerint Győr belső elkerülő útját, 2024 második felében már használhatják az autósok. A második ütem a 14-es (vámosszabadi) útig egyelőre nem épül meg, de a tervezett nyomvonal megmarad a rendezési tervben, nem lehet majd beépíteni.

Látványterv – Jól látható, merre fut tovább az Ipar út. Fotó: NIF