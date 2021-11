Bugyit lopott, majd elszaladt a megrögzött, pitiáner tolvaj (Videó!)

A vádirat szerint a férfi 2020. augusztus 12-én bement a komáromi üzletbe, ahol az eladó éppen egy vásárlóval foglalkozott. A férfi az eladó pillanatnyi figyelmetlenségét kihasználva az üzlet kirakatából elvett két fehérnemű szettet, majd elfutott. Az eladó a tolvaj után eredt és vissza is szerezte 26.000 forint értékű fehérneműt.

Ugyanez a férfi 2020. augusztus 23-ra virradóan egy bábolnai parkolóban két gépkocsit rongált meg, mert azokból cigarettát akart lopni, Az egyikben 55.000, a másikban 33.000 forint kárt okozott. Az elkövető 2020. augusztus 23-án a hajnali órákban egy ácsi családi ház udvarára ment be, és onnan ellopott egy 29.000 forint értékű kerékpárt.

Ezután sem áll le, 2020. augusztus 27-én az ácsi óvoda épületébe tört be, az ablak benyomásával, és az egyik csoportszoba íróasztalából 300 (!) forintot lopott el. A bűnlajstromát folytatva 2020. szeptember 6-án kora reggel erőszakot alkalmazva jogtalanul bement egy ácsi családi házba, és onnan a sértett felszólítására sem volt hajlandó elmenni.

Az ügyészség indítványára a Komáromi Járásbíróság a férfit 2 év fegyházbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet jogerős, azt az ügyész, vádlott és védő is tudomásul vette.