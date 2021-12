A tengerimalac Magyarországon és Szlovákiában is ugyanúgy járt: beoltották Szputnyikkal

Hosszú pereskedés után a magyar hatóságok kiadták a keleti vakcinák engedélyeztetési eljárása során keletkező dokumentumok egy részét. Ezekből az látszik, hogy a magyar szakembereknek is voltak aggályaik mind a kínai, mind az orosz vakcina alkalmazásával kapcsolatban.

Magyarország/Szlovákia | Hosszú pereskedés után a magyar hatóságok kiadták a keleti vakcinák engedélyeztetési eljárása során keletkező dokumentumok egy részét. Ezekből az látszik, hogy a magyar szakembereknek is voltak aggályaik mind a kínai, mind az orosz vakcina alkalmazásával kapcsolatban.

Az iratokat bírósági úton megszerző Transparency International Magyarország feljelentést tett az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézettel szemben, mivel a kiadott dokumentumokból lényeges információkat takart ki az állami szerv. A cikk a 24. hu-n jelent meg.

Ebből kiderül, hogy ahogy Szlovákiában, úgy Magyarországon is tengerimalacokon próbálták ki a Szputnyik-V vakcinákat a hatóságok még január közepén. Az állatkísérletre mindössze két nappal azelőtt került sor, hogy az orosz oltóanyag megkapta az ideiglenes gyógyszer-alkalmazási engedélyt az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézettől (OGYÉI) – ez is azokból a dokumentumokból derül ki, melyeket közel egy évig próbált elrejteni a nyilvánosság elől az OGYÉI.

A dokumentumokban szerepel a kínai és orosz gyárlátogatásokon szerzett tapasztalatok összegzése, laborvizsgálatok eredményei, jegyzőkönyvek, szakvélemények, kockázatértékelések, valamint a fent említett állatkísérlet részletei is. Az utóbbi megnyugtató eredménnyel zárult: tizenkét tengeri malacot osztottak három csoportba, két csoport kapott 0,5 milliliter Szputnyik vakcinát (ekkora adagot kapnak az emberek is), a harmadik volt a kontroll csoport. „A vakcinázást követően az állatok testtömege nem csökkent. (…) Sem oltás után helyi reakció, sem általános klinikai tünet nem volt megfigyelhető. A vizsgálat során az állatok végig jó egészségi állapotúak voltak” – olvasható a vizsgálati jelentésben, amelyet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága végzett. A szervezet az alábbi következtetésre jutott: „A Nébih szakmai álláspontja szerint a vizsgálati eredmények megerősítették, hogy a vakcina abnormál toxicitás vizsgálata tengerimalacon megfelelt.” Az, hogy a kínai Sinopharmmal is kísérleteztek tengeri malacokon vagy más állatokon, a kiadott dokumentumokból nem derül ki. További részletek a cikkben.