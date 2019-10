Tovább lassul a szlovák gazdaság

„Az ipari termelés augusztusban mért, éves alapon 8,1 százalékos visszaesése 2016 júliusa óta a legrosszabb adat, ráadásul nem sokkal marad el az akkori 9,6 százalékos csökkenéstől”

– nyilatkozta Eva Sadovská, a Wood & Company befektetési és tanácsadó társaság elemzője a Statisztikai Hivatal csütörtökön közzétett felmérésére hivatkozva.

Az egyes ágazatok között persze látványos különbségek vannak. Sadovská szerint különösen aggasztó, hogy a legnagyobb visszaesést, csaknem 10 százalékosat az ország gazdaságának a gerincét képező ipari termelésben mérték. Ezen belül az autóiparban 14, a műanyaggyártásban több mint 25, a vegyiparban pedig csaknem 9 százalékkal esett vissza a termelés.

„Szlovákia gazdasági növekedése erősen függ az ipari termeléstől, amely a gazdaság teljesítményének csaknem a negyedét adja. Az elkövetkező időszakban épp ezért ez a mutató lesz a leghatékonyabb fokmérője annak, hogy mi is vár a gazdaságra” – tette hozzá Sadovská. Szerinte a szlovák ipari termelés várható alakulása sokban függ majd az ország legfontosabb kereskedelmi partnereinek a keresletétől, márpedig e tekintetben sorra jelennek meg a rosszabbnál rosszabb hírek. Az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat adatai alapján az idei második negyedévben a Szlovákia legfontosabb külkereskedelemi partnerének számító Németországban zsugorodott a gazdaság. Az autóipar állapota – Szlovákiához hasonlóan – a német gazdaság számára is kritikus, miután a szektor 820 ezer állást biztosít Németországon belül. Ezzel párhuzamosan az autógyártók 423 milliárd eurós összesített árbevételt értek el 2017-ben a Financial Times adatai alapján, ami a német GDP több mint 5 százaléka. Németország számára tehát kimondottan rossz hír, hogy a visszaeső kínai és amerikai értékesítések miatt az idei első fél évben 12 százalékkal csökkent a német autók gyártási volumene.

A Mercedes-Benz típusú autókat gyártó Daimler a második negyedévben például 1,6 milliárd eurós veszteséget jelentett. A Németország által előállított autók 77 százalékát külföldre exportálják. Emiatt vízválasztó lehet, hogy kivet-e Donald Trump védővámokat az Európából érkező gépkocsikra vagy sem. Az is meghatározó, hogy mennyire mélyül és meddig tart még a kereskedelmi háború az Egyesült Államok és Kína között, a kínai autóértékesítések ugyanis a német autógyártók globális profitjának jelentős részét képviselik, ezért is különösen kedvezőtlen a kínai lassulás az eurózóna és Németország számára. Az autógyártók szerint katasztrofális hatása lenne annak is, ha megegyezés nélkül kizuhanna az Egyesült Királyság az EU-ból, ami által 100 ezer ipari munkahely kerülne veszélybe Németországban. A GDP arányában az exportnak Németországban és az eurózónában a legnagyobb az aránya, így ezen országokat sújthatja a legjobban a globális lassulás és a protekcionizmus, amit így közvetve Szlovákia is megérezne.

(mi, TASR, MTI)