Tavasszal sem csökken a szlovákiai lakások iránti kereslet

A megyeszékhelyeken a harmadával rövidebb idő alatt kelnek el a lakások, mint három évvel ezelőtt – derül ki a Szlovákiai Ingatlanügynökségek Nemzeti Szövetségének (NARKS) a legfrissebb elemzéséből. Eszerint az idei első negyedévben a tavalyi év utolsó hónapjaihoz képest a kétszobás lakások ára 1,8, a háromszobásaké 2,4 százalékkal nőtt.

„Az idei év első három hónapjában az átlagosnál is gyorsabb ütemben nőttek az ingatlanárak. A lakáspiaci kereslet továbbra is meghaladja a kínálatot, így nem csoda, hogy az új építésű és az öregebb lakások ára is nő. Az elmúlt időszakban ráadásul a lakáspiaci beruházók költségei is megugrottak, az árak látványosabb csökkenésére így az elkövetkező időszakban sem számíthatunk”