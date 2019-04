Jóval több pénz kellene  a szlovákiai földrendezésre

Szlovákiában jelenleg 8,4 millió telek, 4,4 millió telektulajdonos és 100,7 millió társtulajdonosi viszony van bejelentve. Egy parcellára nagyjából 12 társtulajdonos jut, egy tulajdonosnak pedig átlagban majd 23 földterülete van. Mindez jelentős mértékben fékezi a mezőgazdaság fejlesztését. Matečná szerint az államnak ezért évente átlagosan 120 kataszteri területen kellene beindítania a földrendezést, ami így nagyjából 30 évig tartana. Évente erre – legalábbis a tárcavezető szerint – 30,8 millió eurót kellene fordítania az államnak.

Csicsai Gábor földművelésügyi államtitkár ezzel kapcsolatban megjegyezte:

a Híd kormányra lépése óta folyamatosan hangoztatja a hatékony vízgazdálkodás és a földterületek összevonásának a szükségességét.

„Örülünk annak, hogy a tárcavezető is magáévá tette ezt a programot, amelyet teljes mértékben támogatunk. Az évi 30 millió eurós keret azonban kevésbé ambiciózus, ezért szorgalmazni fogjuk ennek a jelentős növelését. Azt szeretnénk, hogy a területrendezési projektek még a legutolsó kataszterben is legkésőbb 10 éven belül beinduljanak. Természetesen mindehhez szükség lesz a kormány, de főleg a belügyminisztérium segítségére. A tagosítás sikerességének előfeltétele, hogy törvénybe foglaljuk a föld örökösödési módjának a szabályozását, ami lehetővé teszi, hogy az újraegyesített birtokok ne osztódhassanak tovább” – részletezte Csicsai.

„A területrendezést már jó ideje hiányoltuk, főleg azokban a kataszterekben, ahol gondok vannak a terület alapú támogatásokkal. Ugyanis egymásra jelölték a használati jogot, és addig, amíg nem volt helyszíni bemérés az Agrárkifizető Ügynökség (PPA) részéről, senki sem kapta meg a támogatást. A Kassa környéki gazdálkodók emiatt például óriási problémákkal küszködnek. De végül is jobb későn, mint soha” – nyilatkozta lapunknak Patasi Ilona, a Szlovákiai Agrárkamara (AKS) elnöke. Szerinte fontos, hogy a területrendezés most már rendszeressé váljon, és minden évben legyen rá költségvetési keret. „Bizonyára nagy összefogásra, megértésre lesz szükség az érintett kataszterekben, és nem kis sérelmekkel is társul majd az eljárás. Rendkívül fontos lenne az, hogy politikai akarat is társuljon a földhöz jutást szabályozó, 2014-ben jóváhagyott törvény módosításához, mivel ez a jogszabály semmiféle megkötéseket nem tartalmaz az itt élőknek a földvásárlásnál. Nem beszélve arról, hogy a termőföld további felaprózásának a megakadályozására is gondolni kellene” – mondta Patasi.