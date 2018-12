Idén ezek a legnépszerűbb karácsonyi ajándékok

Mobiltelefon, táblagép, televízió, DVD-lejátszó, játékkonzol – az idei karácsony legnépszerűbb ajándékainak is az elektronikai termékek számítanak. Sokan lepik meg magukat egy drágább háztartási géppel, bútorral, kirándulással, vannak azonban olyanok is, akik egy új személyautó vásárlását időzítik az ünnepekre.

Idén karácsonykor is alig akad majd olyan szlovákiai háztartás, amelynek a karácsonyfája alatt ne találnánk legalább egy elektronikai terméket.

A lakosság több mint 60 százaléka mobiltelefont, táblagépet, laptopot, televíziót, DVD-lejátszót, játékkonzolt vagy egyéb elektronikai cikket ajándékoz

– nyilatkozta Jaroslav Ondrušek, az áruhiteleiről ismert Home Credit elemzője, a Stem/Mark piackutató által elvégzett felmérésre hivatkozva. Ondrušek szerint ez a trend azonban nem csupán Szlovákiára, hanem az összes környező országra jellemző. A csehek például még nálunk is jobban kedvelik az elektronikai cikkeket, nyugati szomszédunknál a megkérdezettek 70 százaléka választja ezeket a karácsonyfa alá.

A szórakoztatóelektronikát az olyan háztartási gépek követik, mint például a mosógép, a hűtőszekrény vagy a sütő. A felmérés szerint idén minden harmadik család ilyet is vesz karácsonyra.

Sokan gyakorlatiasan fogják fel az ajándékozást, így olyan termékeket vesznek, amelyeknek valóban hasznát veszik.

Ezek azok az ajándékok, amelyeket általában a többség már jóval karácsony előtt beszerez, és használ is, nagy meglepetésről így nem beszélhetünk – tette hozzá Ondrušek. Hasonló a helyzet a bútorokkal is, amelyekkel a megkérdezettek 12 százaléka lepi meg magát, és nagyjából ugyanennyien fizetnek elő egy kirándulásra is a szeretteiknek. A megkérdezettek nagyjából 3 százaléka a lakása felújítására fordított összeget tekinti ajándéknak, van azonban egy szűk, 2 százalékos réteg is, amely a fa alá személyautót vásárol.

A szlovákiaihoz hasonló trendek figyelhetők meg Magyarországon is. A vásárlási szokásokkal kapcsolatban Szánthó Balázs, a Media-Markt Árkád és Aréna áruház ügyvezető igazgatója a profitline.hu portálnak elmondta, hogy a vevők Magyarországon is egyre inkább keresik a magas, illetve prémium színvonalú elektronikai és elektromos cikkeket. A slágertermékek között idén is a nagyképernyős, nagyfelbontású okostévék, hangprojektorok szerepelnek, de nem csökken a mobiltelefonok, illetve a háztartási kis- és nagygépek népszerűsége sem. A forgalom növekedése ezeknél a termékeknél két számjegyű, a televíziók esetében a nyári világversenyek alatti árbevételt is meghaladja. (mi)