Hamarosan Szlovákia is bevándorlóország lehet

Holzner szerint, egyelőre bármilyen hihetetlennek is tűnik, a jövőben nem csupán keletről, hanem nyugatról is egyre több vendégmunkás érkezhet Szlovákiába. „Különösen Pozsony és Bécs együttműködésében látok nagy potenciált. A két város Európa legközelebb fekvő fővárosa, így kölcsönösen kisegíthetik egymást. Mindkét város más-más gondokkal küzd. Bécsnek például harminc évvel ezelőtt még csak 1,5 millió lakosa volt, ma pedig már csaknem 2 millió, miközben egyre nagyobb gondot okoz a fiatalok munkanélkülisége. Pozsony lakossága ezzel szemben nem nőtt látványosan, ugyanakkor európai méretekben is egyedülálló gazdasági növekedést tudott felmutatni az elmúlt években, így egyre nagyobb a munkaerőhiány” – nyilatkozta Holzner. Szerinte jelenleg ugyan a munkaerő áramlása egyirányú, vagyis főként Szlovákiából járnak át Ausztriába dolgozni, idővel azonban fordulhat a kocka, és főként a fiatal osztrákok járhatnak át Pozsonyba. Ő is elismeri azonban, hogy egyelőre gondot okozhat a két ország közötti bérkülönbség, a gyorsan növekvő pozsonyi fizetéseket tekintve ugyanakkor Holzner szerint ezek 2030-ra utolérhetik az osztrák bérszintet. „Ennek köszönhetően hamarosan már a bécsieknek is megéri majd Pozsonyban dolgozni” – állítja a WIIW ügyvezető igazgatója. (TASR, mi)