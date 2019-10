Fogyatkoznak a Facebook kriptovalutájának támogatói

Az újságíró váratlanul, élő adásban jelentette be felmondását saját műsora, a Shepard Smith Reporting végén.

"A közelmúltban azzal fordultam a vállalathoz, hogy szeretném elhagyni a Fox News-t. Kérték, hogy maradjak, de végül beleegyeztek. Úgy állapodtunk meg, hogy nem fogok más csatornának tudósítani, legalábbis a közeli jövőben" - tudatta Smith.

"Abban bízom, hogy mostani megosztott társadalmunkban a tények fognak felülkerekedni, és az igazság mindig számítani fog, hogy az újságírás és az újságírók túlélnek" - búcsúzott a Fox News nézőitől Smith.

Smith vezette a csatorna rendkívüli hírekkel foglalkozó részlegét is. Emellett egyike volt a csatorna azon kevés neves személyiségeinek, akik bírálatot is megfogalmaztak az amerikai elnökkel szemben. Márciusban Smith amiatt fejezte ki ellenérzését, hogy az elnök bírálta a néhai John McCain szenátort. Augusztusban pedig azt tette szóvá, hogy az országban "megkérdőjelezhetetlenül terjed a fehér nacionalizmus és a fehér rasszizmus". Szóvá tette azt is, hogy Trump a tények ellenére ragaszkodott ahhoz, hogy Alabamát is érintette a Dorian hurrikán.

Shepard Smith a hírtévé 1996-os indulása óta a Fox Newsnál dolgozott.