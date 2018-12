Egy téli gázválság esetén is lenne mivel fűtenünk

Szlovákia felkészült az előttünk álló fűtési szezonra, a gázzal fűtőknek a téli hónapokban az orosz–ukrán viszony elmérgesedése esetén sem kell tartaniuk egy a 2009-eshez hasonló gázválságtól – jelentette be Peter Pellegrini kormányfő a Szlovák Gázművek (SPP) vezetésével folytatott hétfői tárgyalásait követően.

Pozsony | Szlovákia felkészült az előttünk álló fűtési szezonra, a gázzal fűtőknek a téli hónapokban az orosz–ukrán viszony elmérgesedése esetén sem kell tartaniuk egy a 2009-eshez hasonló gázválságtól – jelentette be Peter Pellegrini kormányfő a Szlovák Gázművek (SPP) vezetésével folytatott hétfői tárgyalásait követően.

„Az Ukrajna és Oroszország közötti viszony elmérgesedése miatt az előttünk álló fűtési szezonban nem kizárt, hogy az Ukrajna felől érkező gázellátás ingadozhat, Szlovákia azonban erre már kellőképp felkészült. Az ország gázellátását már nem csupán Ukrajna, hanem Csehország és Ausztria irányából is biztosíthatjuk” – állítja Pellegrini, aki szerint ennek köszönhetően akkor sem kerülne veszélybe Szlovákia gázellátása, ha az Ukrajnán keresztül érkező orosz gázszállítás teljesen leállna. Hasonló a véleménye Peter Žiga gazdasági miniszternek is, aki azt is hozzátette, hogy jelenleg az Ukrajna felől érkező orosz gázszállításokkal sincs gond. „Egyelőre minden a tervek szerint halad” – mondta Žiga.

A fűtési szezon folyamán felmerülő problémákra felkészült a domináns gázszolgáltató, a Szlovák Gázművek is. „Nagyjából 1,3 millió ügyfelet szolgálunk ki, és nem kis összeget fektettünk be a zavartalan gázellátás biztosítására” – nyilatkozta Ján Valko, az SPP igazgatótanácsának az elnöke.

Az SPP a gázszállítások akadozása esetén is képes lenne 100 napig biztosítani az ország gázellátását.

Pellegrini szerint az alternatív szolgáltatók ügyfeleivel együtt Szlovákiában nagyjából 1,5 millió ügyfele van a gázszolgáltatóknak, és egyikük ellátása sincs veszélyben.

A nyugati irányból érkező szállítások mellett Szlovákiának jelentős tartalékai is vannak. A Nafta, a Pozagas és az SPP Storage társaságok tározóiban elegendő gáz található az ország ellátásához. Az ország rendelkezésére álló tározókban jelenleg 3,6 milliárd köbméternyi gáz található, miközben a teljes kapacitás 4,23 milliárd köbméter. Egy esetleges válság esetén ezen kívül Csehország felől naponta 67 millió, Ausztria felől 23 millió, Magyarország felől pedig 5 millió köbméternyi gáz érkezhetne. Szlovákiában az első, és mindeddig az egyetlen igazi gázválságra 2009 januárjában került sor, amikor nagyjából két hétre teljesen leállt az Ukrajna felől érkező gázszállítás az Oroszország és Ukrajna között kirobbant árvita miatt. (mi, TASR)